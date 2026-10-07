Politika

Pajtić, Petrović i Milivojević žestoko udarili po Đilasu!

В.Н.

07. 10. 2026. u 15:21

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BLOKADERI sa studentske liste krenuli su u rat do istrebljenja protiv Đilasa i Ponoša!

Пајтић, Петровић и Миливојевић жестоко ударили по Ђиласу!

Foto: Printscreen

Naime, u saopštenju Demokratske stranke traže da im se pokaže dokumentacija o overi 519 potpisa u Novom Pazaru za listu Evropska Srbija, koju predvode Dragan Đilas i Zdravko Ponoš.

- Demokratska stranka zatražila je od Gradske uprave Novi Pazar kompletnu dokumentaciju o okolnostima po dkojima je preko gradske uprave overeno 519 potpisa podrške izbornoj listi "Evropska Srbija". Generalni sekretar DS Dušan Kostadinović ocenjuje da je, sada kada je jasno da Evropska Srbija ne može ni da priđe cenzusu, njena politička funkcija sve manje u rasipanju, a više u širenju defetizma - da se predstavlja kao deo antirežimskog frotna, dok građane ubeđuje da režim ne može biti pobeđen - navodi se u saopštenju DS-a na društvenoj mreži Iks. 

Foto: Printscreen

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