MILOŠ JOVANOVIĆ JE KONAČNO PRIZNAO: Vučić je bolji od tzv. Studentske liste

U ŽESTOKOJ debati koja je održana na Radio Beogradu Vladimir Đukanović je poručio da veruje da ća Jovanović podržati Aleksandra Vučića za premijera Srbije upravo zato što je predsednik Rusije Vladimir Putin jasno rekao koga želi na tom mestu...

Foto: Printskrin

Vidno sateran u ćošak, predsednik Novog DSS-a je pokušao da se izvuče izjavivši:

- Ne, ja verujem da Vladimir Putin bira manje zlo...

Evo koliko blokadere boli činjenica da Putin podržava Aleksandra Vučića.

Zanimljivo je kako je to sam Jovanović formulisao: nazvati nekog manjim zlom u odnosu na sopstvene saveznike sa liste prilično je otvoreno priznanje ko zapravo ima snagu i težinu... Kada lider opozicije javno prizna ko je bolji izbor, maske definitivno padaju.

(24sedam)