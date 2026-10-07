Politika

MILOŠ JOVANOVIĆ JE KONAČNO PRIZNAO: Vučić je bolji od tzv. Studentske liste

В. Н.

07. 10. 2026. u 12:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U ŽESTOKOJ debati koja je održana na Radio Beogradu Vladimir Đukanović je poručio da veruje da ća Jovanović podržati Aleksandra Vučića za premijera Srbije upravo zato što je predsednik Rusije Vladimir Putin jasno rekao koga želi na tom mestu...

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ ЈЕ КОНАЧНО ПРИЗНАО: Вучић је бољи од тзв. Студентске листе

Foto: Printskrin

Vidno sateran u ćošak, predsednik Novog DSS-a je pokušao da se izvuče izjavivši:

- Ne, ja verujem da Vladimir Putin bira manje zlo...

Evo koliko blokadere boli činjenica da Putin podržava Aleksandra Vučića.

Zanimljivo je kako je to sam Jovanović formulisao: nazvati nekog manjim zlom u odnosu na sopstvene saveznike sa liste prilično je otvoreno priznanje ko zapravo ima snagu i težinu... Kada lider opozicije javno prizna ko je bolji izbor, maske definitivno padaju.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRPSKE KLADIONICE PRVI PUT IZBACILE KVOTE ZA PREMIJERA: Na Vučića sigurica, evo kolike su šanse Srdanoviću i Dačiću
Politika

0 6

SRPSKE KLADIONICE PRVI PUT IZBACILE KVOTE ZA PREMIJERA: Na Vučića "sigurica", evo kolike su šanse Srdanoviću i Dačiću

ALEKSANDAR Vučić, nosilac SNS "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prvi je favorit da bude novi premijer Srbije nakon vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra, pokazuju najnovije kvote koje su izbacile kladionice. Prema tim kvotama, na uloženih 1.000 dinara da će Vučić biti premijer dobija se 1.200 dinara odnosno svega 200 dinara profita.

07. 10. 2026. u 12:28

Politika
Tenis
Fudbal
POČINJE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!

POČINjE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!