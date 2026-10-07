NISU NAS ZAUSTAVILI! Vučić: Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije (VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pokazao je kakve su mu sve etikete prišivali oni koji ne misle dobro Srbiji

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U Instagram objavi Aleksandar Vučić pokazao je kakve su mu sve etikete prišivali oni koji ne misle dobro Srbiji i poručio da nema odustajanja od onog što najviše volimo, od Srbije.

"Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša java. Godinama slušam uvrede, laži i pretnje. Neke reči bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavili. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo, od naše Srbije", Poručio je Vučić.