Politika

NISU NAS ZAUSTAVILI! Vučić: Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije (VIDEO)

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07. 10. 2026. u 14:40

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pokazao je kakve su mu sve etikete prišivali oni koji ne misle dobro Srbiji

НИСУ НАС ЗАУСТАВИЛИ! Вучић: Све ово може да изгледа као ноћна мора, али није (ВИДЕО)

Instagram printskrin

U Instagram objavi Aleksandar Vučić pokazao je kakve su mu sve etikete prišivali oni koji ne misle dobro Srbiji i poručio da nema odustajanja od onog što najviše volimo, od Srbije.

"Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša java. Godinama slušam uvrede, laži i pretnje. Neke reči bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavili. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo, od naše Srbije", Poručio je Vučić.

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