Nagrada za velike uspehe: Arsenal produžio Arteti ugovor do 2030. godine
Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta potpisao je novi dugoročni ugovor sa "tobdžijama", saopštio je danas londonski klub.
- Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Arteta potpisao novi dugoročni ugovor sa Arsenalom. Novi sporazum odražava naše zajedničko uverenje da je napredak koji smo postigli i uspeh prošle sezone početak posebnog perioda u našoj istoriji - stoji u saopštenju Arsenala.
Arteta (44) je prošle sezone doneo Arsenalu prvu titulu prvaka Engleske posle 22 godine, a sad se potpisom novog ugovora obavezao na vernost do juna 2030. godine.
- Mikel je prošle sezone postao naš sedmi menadžer koji je osvojio titulu, jer smo 14. put krunisani šampionima. To je bila naša četvrta titula Premijer lige i prva u 22 godine. Zajedno, ostajemo fokusirani na nadogradnju tog uspeha, boreći se za velike titule - zaključuju iz Arsenala, za koji je Arteta kao fudbaler igrao od 2011. do 2016. godine.
Španac je na klupu Arsenala seo 2019. godine i vodio je klub na 361 utakmici u svim takmičenjima, uz procenat pobeda 62.05 odsto, što je najbolji učinak bilo kog trenera Arsenala u istoriji.
Osvojio je i FA Kup 2020. godine, a ove godine je na penale poražen od Pari Sen Žermena u finalu Lige šampiona.
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