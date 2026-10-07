Voditeljka šokirala izjavom u programu uživo: Imaš devojku? Ma, ko je j***, uživaj u našim ženama

Kapiten Benina je ostao u šoku

Foto: Instagram/moria_laone

Bizaran trenutak dogodio se uživo na argentinskoj televiziji neposredno pre utakmice između Argentine i Benina (3:0), meča koji je privukao ogromnu pažnju svetske javnosti jer je najavljen kao poslednji nastup Lionela Mesija za nacionalni tim.

U centru pažnje neočekivano su se našli Morija Kasan, čuvena 80-godišnja argentinska TV voditeljka, i kapiten selekcije Benina, Mohamed Tidžani (29).

Tokom direktnog uključenja iz hotela u kojem je odsela afrička reprezentacija, Tidžani je davao izjavu za reportera na terenu, nakon čega se iz studija jutarnjeg programa uključila voditeljka. Ona ga je prvo ljubazno pozdravila:

- Dobrodošao u našu zemlju. Želimo ti sve najbolje.

Međutim, razgovor je ubrzo krenuo u potpuno neočekivanom smeru kada je Kasan šokirala sve prisutne:

- A posle utakmice možeš da se opustiš. Uživaj u našem noćnom životu, koji je zverski dobar. Jedi vrhunski, a onda uživaj u našim ženama, koje su apsolutno prelepe.

Vidno zbunjen i postiđen, 29-godišnji defanzivac samo se nasmejao, ali ga voditeljka tu nije ostavila na miru, već je nastavila sa privatnim pitanjima:

- Jesi li slobodan ili oženjen?

Kada je fudbaler odgovorio da ima devojku, 80-godišnja voditeljka je kao iz topa ispalila:

- Ma, ko je j**e, baš te briga! Zabavljaj se u Argentini.

Snimak ovog bizarnog razgovora ekspresno je postao viralan na društvenim mrežama. Dok jedan deo javnosti smatra da je ovo bio samo deo njenog prepoznatljivog šarma, podsećajući da je Kasan decenijama poznata po svojoj ekscentričnosti, drugi su njen nastup žestoko osudili. Mnogi su njene komentare ocenili kao krajnje neprimerene za ovakav događaj, opisujući scenu kao „potpuni razvrat“.

Moria recomendándole al capitán de Benin que esta noche se detone a alguna argentina: "Bienvenidos a mi país y espero que después del partido disfruten de nuestras mujeres. Son hermosísimas." Mohamed: JAJAJ tengo Novia Moria: Bueno, igual JSJAJSJ LA AMO https://t.co/caCJyOufe9 — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) October 6, 2026