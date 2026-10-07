Novi klub ulazi u Evroligu, grade halu po najvišim standardima

Napoli je dobio uslovno odobrenje za ulazak u Evroligu, čeka se zvanična potvrda kako bi Napolitanci postali deo elitne evropske lige.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Kako prenosi portal Napoli je navodno u avgustu dobio uslovno odobrenje za priključenje Evroligi, u okviru planiranog proširenja. Očekuje se da u narednih 90 dana dobiju i konačnu potvrdu.

Prema pisanju portala "Front Office Sports", Napoli je u avgustu dobio uslovno odobrenje za priključivanje Evroligi u okviru planova za proširenje, a očekuje se da će konačna potvrda stići u narednih 90 dana.

- Postoje evropski košarkaški klubovi kojima je saga između NBA lige i Evrolige veoma važna i koja bi mogla da utiče na njihovu budućnost. Klubovi poput London Lajonsa, Napolija i Maksima iz Rima izrazili su interesovanje za priključivanje Evroligi ili NBA Europe - navodi FOS.

- Izvor upoznat sa situacijom rekao je za FOS da je Napoli u avgustu dobio uslovno odobrenje za priključivanje Evroligi u okviru njenog proširenja i da se očekuje da klub u narednih 90 dana dobije konačnu potvrdu.

Napoli planira novu dvoranu po standardima Evrolige i NBA Evrope

Napoli istovremeno radi na projektu izgradnje nove dvorane koja bi trebalo da ispuni najviše standarde koje zahtevaju i Evroliga i NBA Europe.

- Vlasnik Napolija Met Ričeta ranije je rekao za FOS da mesecima sarađuje sa gradom Napuljem i gradonačelnikom na izgradnji nove dvorane u blizini Amalfi obale, koja je projektovana tako da ispuni standarde i Evrolige i NBA Europe navodi se u izveštaju.

Ričetina kompanija Underdog Global Partners proširila je u međuvremenu svoj sportski portfolio u Italiji.

Njegova kompanija je vlasnik i fudbalskog kluba Campobaso, koji se takmiči u trećem rangu italijanskog fudbala, kao i ženskog fudbalskog kluba Dona Roma, koji igra u drugom rangu, dok je tokom leta preuzela i Ženski košarkaški klub Napoli.

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