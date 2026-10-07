Veliki Nikola Grbić! Daje 57000 dolara za usavršavanje na Harvardu

Nikola Grbić ne prestaje da ulaže u svoje znanje. Nakon što je sa reprezentacijom Poljske ponovo osvojio titulu prvaka Evrope, srpski stručnjak zaputio se u Sjedinjene Američke Države, gde će pohađati prestižni program na Univerzitetu Harvard.

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Grbić je izabrao program „Leadership Development“, posvećen razvoju liderskih veština. Posebno je zanimljivo što je među 134 učesnika iz različitih delova sveta jedini predstavnik sporta. Ostali polaznici uglavnom dolaze iz poslovnog sveta, uključujući oblasti bankarstva, marketinga i veštačke inteligencije.

Selektor Poljske govorio je o svom odlasku u razgovoru za TVP Sport, istakavši da njegov cilj nije ulazak u poslovne vode, već unapređenje znanja koja može da primeni u radu sa ekipom.

- Ne želim da postanem biznismen. Program je usmeren na to kako se gradi lider, kako se donose odluke, koja pitanja treba postavljati, kako se stiče autoritet i na koji način se organizuje tim. Sport i biznis imaju mnogo dodirnih tačaka, jer je u oba slučaja važno napraviti okruženje u kojem ljudi mogu da napreduju - objasnio je Grbić.

Program koji pohađa traje od jula 2026. do januara 2027. godine i zahteva fizičko prisustvo učesnika. Cena programa za ovu sesiju iznosi 57.000 dolara, a kompletan iznos Grbić finansira sam.

To je potvrdio i predsednik Poljskog odbojkaškog saveza Sebastijan Sviderski, koji je naveo da savez ne snosi troškove njegovog školovanja. Prema njegovim rečima, Grbićeva odluka pokazuje koliko ozbiljno pristupa sopstvenom razvoju.

Srpski trener iza sebe već ima impresivan period sa Poljskom. Nakon odbrane evropske titule, stigao je do jubilarne desete medalje na deset velikih takmičenja sa poljskom reprezentacijom.

I dok trenutno radi na sopstvenom usavršavanju, Grbić već razmišlja o narednim izazovima svoje ekipe. Poseban fokus biće na Svetskom prvenstvu koje Poljska očekuje pred domaćom publikom, ali se planovi protežu i do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine.

- Pratiću klupske sezone i zdravstveno stanje igrača, jer nas očekuju teške odluke. Ako nekoga naredne godine ne bude u reprezentaciji, povratak u tim dve godine kasnije mogao bi da bude veoma težak. Od 2027. godine moramo punom snagom da krenemo u pripreme za olimpijski ciklus - poručio je Grbić.

Ovo nije njegov prvi susret sa svetom velikih kompanija. Ranije je učestvovao na forumima koje su organizovali PepsiCo i General Electric, a upravo iskustvo iz sporta i poslovnog okruženja vidi kao oblasti koje imaju brojne zajedničke principe.

Za Grbića, očigledno, osvajanje trofeja nije kraj puta. Posle evropskog zlata odlučio je da deo vremena i novca uloži u dodatno obrazovanje, sa idejom da znanje sa Harvarda jednog dana primeni i u vođenju reprezentacije.