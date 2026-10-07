Fudbal

Svečano u Teleoptiku: Partizan proslavio 81. rođendan (VIDEO)

М. Зорић/А. Илић

07. 10. 2026. u 14:26

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Fudbalski klub Partizan proslavio je 81. rođendan, a svečan dan završen je proslavom.

Свечано у Телеоптику: Партизан прославио 81. рођендан (ВИДЕО)

FOTO: M. Zorić

Proslava rođendana organizovana je van svakog šablonskog slavlja. Već su crno-beli odlučili da ulažu u svoju budućnost. 

Mimo protokolarnih koktela, otvorena su dva nova fudbalska terena u Teleoptiku. Sa okupljenim zvanicama razgovarao je predsednik kluba Rasim Ljajić, koji je poručio da je ovo tek početak povratka crno-belih gde im je i mesto. 

Nakon svega čelnici kluba, igrači prvog tima, kao i omladinskih selekcija, zajedno sa novinarima okupili su se pored crno-bele torte na čijem vrhu je bio broj 81. 

Kako je sve to izgledalo možete da pogledate u klipu u nastavku teksta: 

Sve informacije o Partizanu, kao i srpskom fudbalu možete da pronađete na portalu "Novosti" klikom na link.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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