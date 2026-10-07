Svečano u Teleoptiku: Partizan proslavio 81. rođendan (VIDEO)

Fudbalski klub Partizan proslavio je 81. rođendan, a svečan dan završen je proslavom.

FOTO: M. Zorić

Proslava rođendana organizovana je van svakog šablonskog slavlja. Već su crno-beli odlučili da ulažu u svoju budućnost.

Mimo protokolarnih koktela, otvorena su dva nova fudbalska terena u Teleoptiku. Sa okupljenim zvanicama razgovarao je predsednik kluba Rasim Ljajić, koji je poručio da je ovo tek početak povratka crno-belih gde im je i mesto.

Nakon svega čelnici kluba, igrači prvog tima, kao i omladinskih selekcija, zajedno sa novinarima okupili su se pored crno-bele torte na čijem vrhu je bio broj 81.

Kako je sve to izgledalo možete da pogledate u klipu u nastavku teksta:

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