RAZGOVARALI ERDOGAN I PUTIN: Važno osigurati bezbednu plovidbu u Crnom moru
PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je danas u telefonskom razgovoru sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom da su napori za osiguranje bezbedne plovidbe u Crnom moru važni, saopštilo je tursko predsedništvo.
Erdogan je ponovio ponudu Turske da pomogne u posredovanju i omogući održavanje direktnih pregovora između Rusije i Ukrajine, prenosi Rojters.
Turska, članica NATO-a koja od početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine održava dobre odnose i sa Moskvom i sa Kijevom, više puta je pozivala obe strane da obustave napade u Crnom moru, navodi agencija.
Ankara navodi da čeka odgovor na predlog koji je prenela Rusiji i Ukrajini, a čiji je cilj zaustavljanje napada i obezbeđivanje bezbednog transporta žitarica iz regiona.
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