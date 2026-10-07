RAZGOVARALI ERDOGAN I PUTIN: Važno osigurati bezbednu plovidbu u Crnom moru

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je danas u telefonskom razgovoru sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom da su napori za osiguranje bezbedne plovidbe u Crnom moru važni, saopštilo je tursko predsedništvo.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Erdogan je ponovio ponudu Turske da pomogne u posredovanju i omogući održavanje direktnih pregovora između Rusije i Ukrajine, prenosi Rojters.

Turska, članica NATO-a koja od početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine održava dobre odnose i sa Moskvom i sa Kijevom, više puta je pozivala obe strane da obustave napade u Crnom moru, navodi agencija.

Ankara navodi da čeka odgovor na predlog koji je prenela Rusiji i Ukrajini, a čiji je cilj zaustavljanje napada i obezbeđivanje bezbednog transporta žitarica iz regiona.

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