Đurišić pred debi za Zvezdu u Evroligi: "Ne mogu da kažem da sam na 100 odsto"

Nikola Đurišić nalazi se pred svojim prvim nastupom u dresu Crvene zvezde u Evroligi. Mladi bek obratio se novinarima pred poslednji trening crveno-belih u Beogradu, nakon čega ekipu očekuje put u Dubai i duel četvrtog kola elitnog takmičenja.

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Nekadašnji igrač Mege i Atlante svestan je da Zvezdu čeka izuzetno zahtevan zadatak, ali veruje da ekipa može da se vrati iz Dubaija sa pobedom.

- Idemo tamo sa željom da pobedimo. Očekuje nas veoma težak protivnik koji je ovog leta pravio ekipu sa ambicijom da dođe do Fajnal-fora Evrolige. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu i uspeti da slavimo - rekao je Đurišić.

On je istakao i šta će, po njegovom mišljenju, biti jedan od glavnih zadataka Zvezde na gostovanju.

- Moramo od prvog minuta da budemo maksimalno fokusirani i agresivni. Važno je da im ne dozvolimo da trče u tranziciji, ali i da zaustavimo njihove najbolje igrače - istakao je sjajni bek.

Đurišić se u prethodnom periodu suočio sa povredom, zbog čega još nije dostigao idealnu fizičku formu. Ipak, smatra da je veoma blizu potpunog povratka.

- Ne mogu da kažem da sam na 100 odsto, ali sam veoma blizu. Rekao bih da sam trenutno na nekih 80 ili 90 procenata - iskren je bio nekadašnji košarkaš Mege.

Mladi košarkaš otkrio je i šta od njega očekuje trener Ibon Navaro, sa kojim je razgovarao o svojoj ulozi u ekipi.

- Razgovarali smo. Pošto sam najmlađi u timu, od mene pre svega očekuje želju, borbu i da u svakom trenutku dam maksimum. To je ono što želi da vidi od mene.

Đurišić je ujedno govorio i o pomoći koju dobija od iskusnijih saigrača. Kako kaže, u ekipi postoji dobra atmosfera i svi su spremni da mu pomognu da se što lakše prilagodi.

- Najviše mi pomažu naši igrači. Dobrić i Davidovac su tu, kao i Kalinić, ali zapravo se svi trude da mi daju savet i pomognu kada god mogu - zaključio je Đurišić.