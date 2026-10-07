Balkan obeležio Mesijev put! Leova reprezentativna karijera kroz brojke

Lionel Mesi - ime koje u fudbalu ne treba objašnjavati. Čovek koji je osvojio sve, postigao još više, a sada otišao u reprezentativnu legendu.

Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Argentina je u prijateljskom meču savladala Benin rezultatom 3:0, a Lionel Mesi oprostio se od nacionalnog dresa golom sa "bele tačke".

No, treba pogledati unazad, kako je kroz brojke tekla njegova reprezentativna odiseja.

208 utakmica odigrao je za reprezentaciju Argentine, postigao je 126 golova, a imao i 70 asistencija.

O tome koliko je transformisao Argentinu i tamošnji fudbal najbolje pokazuje poređenje sa prethodnim rekorderima.

Gabrijel Batistuta pre njega držao je rekord za najboljeg strelca sa 56 nastupa, Havijer Zaneti imao je 145 nastupa, a Dijego Armando Maradona 26 asistencija.

Mesi je ostvario 149 pobeda u dresu Argentine, a Havijer Maskerano pre toga imao je 84.

Region Balkana obeležio njegovu karijeru.

Košmaran je bio njegov debi. Prvi nastup u dresu Argentine imao je 2005. godine, ušao je u igru protiv Mađarske u 63. minutu, a manje od 60 sekundi trebalo mu je da dobije crveni karton zbog lakta u lice protivniku koji ga je vukao za dres.

Prvenac je postigao godinu dana kasnije u porazu od Hrvatske 3:2. Zanimljivo je da je na istom meču debitovao i Luka Modrić.

Debi na Svetskom prvenstvu i prvi mundijalski gol postigao je protiv Srbije i Crne Gore 2006. godine u Nemačkoj. Tada je naša reprezentacija poražena 6:0, a Mesi je postao najmlađi strelac svoje zemlje na SP.

Legendarnu "Desetku" preuzeo je od Dijega Armanda Maradone. Kada je on postao selektor "gaučosa" i nakon povlačenja Huana Romana Rikelmea Mesi je zvanično poneo broj 10.

Svoj „poslednji ples” odigrao je na prepunom stadionu „Monumental” u Buenos Ajresu protiv selekcije Benina, čime je stavio tačku na 21 godinu dugu reprezentativnu karijeru

Osvojio je Kopa Amerika, Finalisimu, Svetsko prvenstvo i Kopa Amerika.

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