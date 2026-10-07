PRISTALICE STUDENTSKE LISTE PRIZNAJU: Nema funkcionerske kampanje
PRISTALICE Studentske liste priznaju da nema funkcionerske kampanje.
- Ima papir. Ima kamen. Makaza nema. Nijedna otvorena fabrika u kampanji - naveo je Slobodan Georgiev na mreži X.
Aleksandar Vučić dao je ostavku na funkciju predsednika Srbije da bi kao običan građanin učestvovao u kampanji, obilazeći Srbiju svojom "škodom" i razgovarajuću sa građanima.
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