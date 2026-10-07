Marko Arnautović otkrio kako mu je propao mega-transfer

Lekarski pregled ga je koštao sjajnog ugovora

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Marko Arnautović, rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Austrije, otkrio je neverovatne detalje iz svoje bogate karijere. Iskusni napadač Crvene zvezde priznao je da je u dva navrata bio na korak od prelaska u redove engleskih velikana – Čelsija i Mančester junajteda, ali sudbina je imala drugačije planove.

Gostujući u jednom programu na platformi „Tvič“, Arnautović je otvorio dušu i objasnio kako je propao transfer na „Stamford bridž“ još na samom početku njegove seniorske karijere, dok je nosio dres holandskog Tventea.

– To je bilo pre 2010. godine, pre nego što sam potpisao za Inter. Čelsi je tada želeo da me dovede – prisetio se Marko.

Transfer je bio praktično završen, ali je usledio šok na lekarskim pregledima u Londonu:

– Već sam prošao lekarske preglede, ali je magnetna rezonanca, nažalost, otkrila da imam stres-frakturu. Zbog toga je sve propalo – otkrio je Arnautović kako mu je povreda srušila dečački san.

Godinama kasnije, kada je već bio izgrađeno ime u evropskom fudbalu, stigao je poziv sa kultnog „Old Traforda“. U trenutku kada je rešetao mreže u dresu Bolonje, Mančester junajted je bacio oko na njega.

– To je bilo u periodu dok sam bio u Bolonji. Mančester junajted je hteo da potpišem ugovor sa njima – potvrdio je napadač.

Ipak, za razliku od priče sa Čelsijem, Arnautović ovog puta nije želeo da ulazi u detalje i otkrije zbog čega je tačno propao prelazak među „crvene đavole“.