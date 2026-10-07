Marko Arnautović otkrio kako mu je propao mega-transfer
Lekarski pregled ga je koštao sjajnog ugovora
Marko Arnautović, rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Austrije, otkrio je neverovatne detalje iz svoje bogate karijere. Iskusni napadač Crvene zvezde priznao je da je u dva navrata bio na korak od prelaska u redove engleskih velikana – Čelsija i Mančester junajteda, ali sudbina je imala drugačije planove.
Gostujući u jednom programu na platformi „Tvič“, Arnautović je otvorio dušu i objasnio kako je propao transfer na „Stamford bridž“ još na samom početku njegove seniorske karijere, dok je nosio dres holandskog Tventea.
– To je bilo pre 2010. godine, pre nego što sam potpisao za Inter. Čelsi je tada želeo da me dovede – prisetio se Marko.
Transfer je bio praktično završen, ali je usledio šok na lekarskim pregledima u Londonu:
– Već sam prošao lekarske preglede, ali je magnetna rezonanca, nažalost, otkrila da imam stres-frakturu. Zbog toga je sve propalo – otkrio je Arnautović kako mu je povreda srušila dečački san.
Godinama kasnije, kada je već bio izgrađeno ime u evropskom fudbalu, stigao je poziv sa kultnog „Old Traforda“. U trenutku kada je rešetao mreže u dresu Bolonje, Mančester junajted je bacio oko na njega.
– To je bilo u periodu dok sam bio u Bolonji. Mančester junajted je hteo da potpišem ugovor sa njima – potvrdio je napadač.
Ipak, za razliku od priče sa Čelsijem, Arnautović ovog puta nije želeo da ulazi u detalje i otkrije zbog čega je tačno propao prelazak među „crvene đavole“.
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