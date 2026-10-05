ŠEŠELJ OTKRIO DO SADA NEPOZNATE INFORMACIJE O 5. OKTOBRU: "Više me nikad nije pozvao"

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da se bivši premijer Vojislav Koštunica uplašio u vreme puča 5. oktobra 2000. godine.

Foto: N. Skenderija

- Tražio je od mene da se sastanemo - otkrio je Šešelj.

Kako kaže, lider radikala je odbio da mu "ode na noge" i pozvao ga je da dođe u sedište SRS.

- Više me nikad nije pozvao i Koštunica i ja se neposredno nikad nismo sreli posle 5. oktobra - kazao je Šešelj za Informer TV.

Ističe da je Koštunicu pre 5. oktobra "američki kompjuter izbacio na auspuh".

- Znao je Zoran Đinđić da on lično nema nikakvih šansi i da je omrznut u narodu kao Dragan Đilas danas i onda je plasirao Koštunicu - rekao je lider radikala.

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