ŠEŠELJ OTKRIO DO SADA NEPOZNATE INFORMACIJE O 5. OKTOBRU: "Više me nikad nije pozvao"
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da se bivši premijer Vojislav Koštunica uplašio u vreme puča 5. oktobra 2000. godine.
- Tražio je od mene da se sastanemo - otkrio je Šešelj.
Kako kaže, lider radikala je odbio da mu "ode na noge" i pozvao ga je da dođe u sedište SRS.
- Više me nikad nije pozvao i Koštunica i ja se neposredno nikad nismo sreli posle 5. oktobra - kazao je Šešelj za Informer TV.
Ističe da je Koštunicu pre 5. oktobra "američki kompjuter izbacio na auspuh".
- Znao je Zoran Đinđić da on lično nema nikakvih šansi i da je omrznut u narodu kao Dragan Đilas danas i onda je plasirao Koštunicu - rekao je lider radikala.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
VUČIĆ SA NARODOM U VRBASU: "Hvala vam što se borite, nije bilo lako i jednostavno"
05. 10. 2026. u 10:19 >> 15:52
"TERITORIJE NAM SE PRAZNE" Vučić: Moramo više da radimo za majke i decu
05. 10. 2026. u 15:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)