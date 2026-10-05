VUČIĆ U PETROVARADINU: "Šoškić nam je uništio i dinar i Narodnu banku"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, boravi danas u Petrovaradinu u okviru predizborne kampanje svoje liste. On je, između ostalog, govorio o političkim protivnicima i kandidatima koji se, kako je naveo, nalaze na listama opozicionih stranaka.

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Vučić se posebno osvrnuo na bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, Radovana Šoškića, kao i na Bojana Pajtića, koga je označio kao jednog od glavnih ideologa političke opcije koju kritikuje.

- Ja bih mogao mnogo da govorim o našim protivnicima, ali ne moram, samo ću u jednoj rečenici. Znate, njihov kandidat za premijera, kojeg kriju jer ga se stide, ovaj Šoškić, nam je uništio i dinar i Narodnu banku. To je čovek koji, kad je bio guverner, vi ste se ujutro budili i pitali se, prvo koji je kurs dinara, pa tek onda koja je vremenska prognoza, pada li kiša ili sija sunce. I sad oni hoće, kao neko veliko novo lice, da nam ga vrate - rekao je Vučić.

Pričao je i o predstavljanju "studentske" liste.

- Pričali su nam o tome, i koliko puta ste čuli u svom komšiluku, kad vam kažu - ma u pravu si ti, ali ja moram da budem uz svoju mladost. Na kraju, pogledajte, njihova lista je 1.750 godina starija od naše. Imate 15 lista, najstarija lista njihova. Ja nemam ništa protiv toga, imam protiv toga što su lagali kako je to studentska lista i kako je to lista mladih - kazao je Vučić.

Kako je dodao, posebno mu smeta prisustvo bivših funkcionera Demokratske opozicije Srbije (DOS) na toj listi.

- Ali imam posebno protiv toga što se na njoj nalaze ovakva izanđala i ofucala lica DOS-a, bivšeg režima, i sve njih predvodi Bojan Pajtić. On im je glavni ideolog, on je taj koji bi želeo da se vodi njegova politika, a to je Čankova politika. Oni vode njegovu politiku. A ta politika je najšira autonomija Vojvodine, pa do jednog trenutka kada dođe do otcepljenja Vojvodine - istakao je Vučić.