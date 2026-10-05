NESTALI DELOVI AJFELOVE KULE! Otkriveno da nedostaju originalni komadni konstrukcije pariske Gvozdene dame

Ajfelova kula se susreće s mnogobrojnim problemima.

Foto: Goran Čvorović

Nedavno je pariska Gvozdena dama ostala bez direktora Patrika Branka Ruiva. Razlog koji je prelio čašu nezadovoljstva bilo je nedavno uklanjanje ženskog osoblja sa čuvenog pariskog spomenika na zahtev jedne verske hinduističke organizacije. Ali, problemi se tu ne zaustavljaju.

Nedavno je otkrivenmo da su originalni delovi konstrukcije Gistava Ajfela i mehanizm godinama bili skladišteni bez odgovarajuće evidencije. Pojedini su, čak, nestali ili su bili ukradeni!

Utvrđeni su i propusti u bezbednosti, javnim nabavkama i finansijskom vođenju, nedovoljna kontrola i haotično upravljanje. Ruivo je imao veoma loše odnose sa sindikatima, koji njegov način rukovođenja opisuju kao autoritaran i nedovoljno kolegijalan. Tokom letošnjih vrućina došlo je do novih neslaganja oko zaštite zaposlenih koji rade napolju.

Sve su to bili razlozi zbog kojih je Ruivo konačno ovih dana smenjen.