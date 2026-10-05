"ČANAK JE PODRŽAO JER ĆE SPROVODITI NJEGOV I PAJTIĆEV PROGRAM" Vučić o studentskoj listi
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je danas iz Vojvodine da je pred Srbijom veliki posao i pozvao građane da se, kako je naveo, ne obaziru na pretnje i priče o nasilju, već da se posvete politici i izbornoj pobedi.
- Pred nama je veliki posao. Nemojte da slušate njihove priče kako će da tuku. Mi radimo svoj posao. Ja želim da ih pobedimo ubedljivo, sa 400.000–500.000 glasova razlike. Borite se za to.
Šta mislite, zašto je Čanak podržao studentsku listu? Zato što će da sprovode njegov i Pajtićev program. Ta politika će biti izrazito antisrpska. Ne morate da govorite nikakve ružne stvari o njima. Bolje je da govorimo o politici.
Ta zločinačka politika razaranja Srbije, to je ono što me brine. Molim vas da se tome posvetite i da kažemo: stop blokadama i revolucijama- rekao je Vučić.
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