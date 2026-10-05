TENISKI SVET U NEVERICI! Janik Siner hoće da otkaže ono što nikako ne sme

Najbolji teniser sveta Janik Siner nalazi se pred najtežom odlukom u karijeri.

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Nakon što je zbog ozbiljne povrede desnog kolena propustio Ju-Es open, a potom redom otkazivao Peking i Masters u Šangaju, Italijan je sada primoran da razmišlja o povlačenju sa predstojećeg egzibicionog super-turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu.

Iako organizatorima u Saudijskoj Arabiji još uvek nije zvanično rekao konačno „ne”, iz tabora prvog reketa planete stižu veoma zabrinjavajuće informacije. Siner je obavestio čelnike turnira da je njegov nastup pod velikim znakom pitanja i da će definitivnu odluku doneti tokom naredne sedmice.

S obzirom na ozbiljnost situacije, u Rijadu ništa ne prepuštaju slučaju – "Plan B" je već aktiviran, a kao potencijalne zamene spremno čekaju Danil Medvedev, Ben Šelton i Artur Fis.

Da situacija nije nimalo naivna potvrđuju i najnoviji izveštaji italijanskih medija sa Sninerovih treninga u Monte Karlu. Navodno, alarmi su potpuno upaljeni jer trenutni broj jedan na ATP listi nije uspeo da izdrži ni punih 40 minuta na terenu pre nego što je, iscrpljen i u bolovima, hitno zatražio prekid.

Svemu ovome prethodila je i tajna poseta Lionu, gde je Siner obavio konsultacije sa čuvenim sportskim hirurgom Bertranom Soneri-Koteom – čovekom koji je svojevremeno operisao i spasao karijeru Zlatanu Ibrahimoviću. U teniskim kuloarima se sve glasnije šuška da bi operacija kolena mogla da bude jedini trajni izlaz, iako Janik i njegov tim po svaku cenu pokušavaju da je izbegnu kroz naporne terapije stabilizacije i jačanja mišića.

Lekari su Sineru dijagnostikovali sindrom iliotibijalne trake (ITBS), u sportskom svetu poznatiji kao „trkačko koleno“. Reč je o hroničnoj upli koja nastaje usled abnormalnog preopterećenja. Kako objašnjavaju teniski stručnjaci, Sinerov specifičan stil igre – koji karakterišu ekstremna i duboka klizanja po tvrdoj podlozi – stvara nenormalan pritisak na zglobove. Budući da Janik po svojoj konstituciji nema veliku mišićnu masu koja bi apsorbovala te udare, deblji kraj izvlače ligamenti i tetive.

Ono zbog čega je teniski svet u potpunom šoku jeste činjenica da je turnir u Rijadu (planiran od 21. do 24. oktobra) finansijski najmoćniji događaj u istoriji „belog sporta”. Samo za pojavljivanje na terenu, svaki od šest učesnika inkasira 1,5 miliona dolara, dok šampionu pripada nezamislivih 6 miliona zelenih novčanica.

Siner je do sada apsolutno dominirao ovim takmičenjem u Saudijskoj Arabiji i zaradio više novca nego na pojedinim grend slemovima. Potencijalni otkaz ne bi bio samo ogroman finansijski udarac, već i veliki sportski gubitak.

Prema već utvrđenom žrebu za „Slem šest kraljeva”, dvojica igrača sa najviše grend slem titula – Novak Đoković i Karlos Alkaraz – plasirali su se direktno u polufinale. Siner je u četvrtfinalu trebalo da odmeri snage sa Aleksom de Minorom, a bolji iz tog duela zakazao bi novi epski superdebi protiv srpskog asa. Ukoliko Italijan definitivno odustane, Novak Đoković će dobiti novog protivnika na putu do trofeja, dok nad Sinerovim povratkom na teren do kraja 2026. godine ostaje veliki, mračni znak pitanja.

