Politika

VUČIĆ O NAVODIMA DA JE "GLUMIO ISUSA" U BAČKOJ PALANCI: Ja sam grešan čovek, za razliku od svih tih bezgrešnih

Novosti online

05. 10. 2026. u 12:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, odgovorio je danas iz Petrovaradina o navodima da je "glumio Isusa", kada je pomogao gospođi kojoj je pozlilo u Bačkoj Palanci.

ВУЧИЋ О НАВОДИМА ДА ЈЕ ГЛУМИО ИСУСА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ: Ја сам грешан човек, за разлику од свих тих безгрешних

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Nemoj mene da merite i da govorite da glumim Isusa. Nikada nisam glumio Isusa. Ja sam čovek grešan. Za razliku od svih tih bezgrešnih, imam srećom u porodici mnogo onih koji idu u crkvu svakog dana i mole se Bogu. Odem i ja ponekad, verujem u Boga, a da glumim Isusa to je toliko bezobzirno, da nemam reči - kazao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je superinteligencija
Svet

0 0

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je "superinteligencija"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je danas formiranje nove savezne kancelarije "Super Intelligence Force" ("SIF"), koja će koordinirati napore američke vlade da SAD zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije koju šef Bele kuće naziva „superinteligencijom“, a za prvog čoveka za "AI" imenovao je direktora Nacionalne obaveštajne službe Džeja Klejtona.

04. 10. 2026. u 18:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Počela velika vojna operacija: Cilj je slom Huta

Počela velika vojna operacija: Cilj je slom Huta