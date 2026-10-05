VUČIĆ O NAVODIMA DA JE "GLUMIO ISUSA" U BAČKOJ PALANCI: Ja sam grešan čovek, za razliku od svih tih bezgrešnih

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, odgovorio je danas iz Petrovaradina o navodima da je "glumio Isusa", kada je pomogao gospođi kojoj je pozlilo u Bačkoj Palanci.

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- Nemoj mene da merite i da govorite da glumim Isusa. Nikada nisam glumio Isusa. Ja sam čovek grešan. Za razliku od svih tih bezgrešnih, imam srećom u porodici mnogo onih koji idu u crkvu svakog dana i mole se Bogu. Odem i ja ponekad, verujem u Boga, a da glumim Isusa to je toliko bezobzirno, da nemam reči - kazao je Vučić.