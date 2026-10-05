"MOGU DA TE TESTIRAJU": Ovako Pajtić i Elezović pričaju o drogi i skrivanju dokaza posle skandala u Senti

KURIR je ekskluzivno došao u posed snimka na kom se čuje razgovor Bojana Pajtića, jednog od vođa iz senke takozvane studentske liste, i Dušana Elezovića, njegovog čoveka koji služi da ga sačuva i zataška sve skandale.

Foto: Printskrin

Na snimku se čuje kako Pajtić priča sa Elezovićem o drogi, prikrivanju dokaza i slučaju u Senti, kada je Pajtić završio u bolnici nakon što je mešao drogu i alkohol.

Na početku snimka se čuje Elezović koji ubeđuje Pajtića da bude oprezan, pregleda sve što ima od garderobe i da očisti sve, pošto bi mogli da ga vode na testiranje i postoji opasnost da mu nešto nađu prilikom pretresa.

- Znači, da pretreseš sve živo, jer šta mogu još da urade, mogu da te odvedu na testiranje. I onda od svega naprave priču da narkoman vodi studentski pokret. Znači koliko danas, sve, svaku majicu, svaku farmericu, svaki najmanji detalj garderobni koji imaš, moraš da ga mešaš. Ne mislim da će uvek da bude tako, ali kad kod tebe nađu - rekao je Elezović.

Pajtić odgovara da "nema šanse", na šta mu Elezović poručuje: "Dobro, ja ti kažem šta da radiš".

- Jer, došli smo do zaključka da oni mogu da dođu u kafić, naprave pod znacima navoda kao opštu raciju, posebno izdvoje i onda dođu do Tamare, mene, tebe i kažu, evo, pronašli smo vam ovo u džepu. I nema odbrane od toga. Oni čak imaju i osnov, to mora da obratimo pažnju - upozorava Elezović Pajtića.

U daljem razgovoru Elezović govori o slučaju u Senti, gde je, kako smo već pisali, Pajtić završio u bolnici zato što je mešao drogu i alkohol.

Prema rezultatima analize krvi bio je pozitivan na bromazepam, lidokain, kokain i metabolit metilekgonin, dok su mu u urinu takođe pronađeni bromazepam, lidokain, kokain, metabolit metilekgonin, kokaetilen i metilendioksimetamfetamin, rekao je izvor Kurira.

- Ja nisam hteo da pričam o Senti i da li imaju neki podatak - rekao je Elezović, a Pajtić je dodao: "Imaju".

- Imaju, ali zatvoreno je to - odgovara mu Pajtić, na šta Elezović pita: "A šta ako nisi? A šta ako je on to rekao nekome usmeno".

- Da su ti pronašli svašta u krvi - zapitao je opet Elezović.

Pajtić kaže da je neko mogao da kaže, na šta ga je njegov saradnik prekinuo:

- Možda im je to osnov, sad možda nema nikakve veze, ja sad pokušavam da izvrtim, paranoično - rekao je Elezović, na šta Pajtić odgovara da "ne smeju da koriste te podatke."

- Možda je taj rekao usmeno Peri, Pera je rekao, pošto su Strahinju navatali... Intenzivno su oni svima nama, pošto nije slučajno kontrola u firmi - završava razgovor Elezović.

Pajtić je, inače, kako smo već u više navrata pisali, šef koji iz senke kroji tzv. studentsku listu, a tvrdnje o tome izneo je nedavno Milo Lompar, koji je vetiran sa iste.

Tako je iz blokaderskih redova praktično potvrđeno da su priče o nekakvoj direktnoj demokratiji šarena laža i da postoji diktat, odnosno da je Pajtić, inače bivši predsednik Demokratske strane, "krojio" tzv. studentsku listu i komandovao ko će biti "vetiran" i sklonjen sa spiska kandidata.

(Kurir)