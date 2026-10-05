Hitna odluka UEFA! Srbija ne može da igra protiv ovog rivala

Fudbalska reprezentacija Srbije prolazi kroz izuzetno težak period na startu novog ciklusa elitne A divizije Lige nacija, pošto je pod vođstvom selektora Veljka Paunovića upisala sva četiri poraza u prve četiri utakmice.

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Ipak, zahvaljujući novom formatu i pravilima UEFA, "Orlovi" i dalje imaju realne šanse da izbegnu direktnu selidbu u niži rang i kroz martovski baraž 2027. godine sačuvaju mesto u evropskoj eliti.

U prethodnim izdanjima Lige nacija, poslednjeplasirane ekipe iz grupa Lige A automatski su ispadale u Ligu B. Međutim, od ove sezone pravila su promenjena jer će naredni ciklus takmičenja brojati tri divizije sa po 18 selekcija.

Prema novom sistemu: Direktno u Ligu B odlaze samo dve najlošije četvrtoplasirane ekipe iz cele elitne divizije. Preostala dva sastava sa četvrte pozicije, zajedno sa dva najslabija trećeplasirana tima, dobijaju novu priliku – igraće baraž za opstanak protiv drugoplasiranih ekipa iz Lige B.



Statistički modeli superkompjutera u ovom trenutku daju prednost Srbiji u odnosu na direktne konkurente za dno zbirne tabele Lige A. Mnogo veća verovatnoća za direktno ispadanje pripisuje se reprezentacijama Turske i Češke, koje takođe nemaju nijedan bod, ali imaju znatno lošiju gol-razliku i teži raspored u svojim grupama.

Ukoliko Srbija obezbedi doigravanje koje je na programu u martu 2027. godine, za rivala će dobiti jednu od drugoplasiranih ekipa iz Lige B. Prema trenutnom stanju na tabelama, potencijalni protivnici naše selekcije su: Bosna i Hercegovina, Ukrajina i Škotska.

Jedan potencijalni duel je unapred otpisan. Čak i ako završi na mestu koje vodi u doigravanje, eventualni dvomeč sa takozvanom reprezentacijom Kosova je apsolutno isključen zbog bezbednosnih restrikcija koje UEFA primenjuje prilikom žrebanja.

Pored opstanka u eliti, rasplet u Ligi nacija direktno utiče i na predstojeći ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ako Srbija izbori baraž, naše kvalifikacije za Evropsko prvenstvo počeće tek u junu 2027. godine, što timu daje više vremena za uigravanje, a Srbija bi na žrebu trebalo da bude pozicionirana u drugom šeširu.

Ako Srbija direktno ispadne. Prve kvalifikacione mečeve za kontinentalni šampionat igraćemo već u martu 2027. godine. Konačan odgovor na pitanje da li Srbiju čeka selidba u Ligu B ili martovski spas kroz baraž dobićemo u novembarskom reprezentativnom prozoru. Naš nacionalni tim očekuju dve utakmice istine: 13. novembar: Srbija – Nemačka (Stadion „Rajko Mitić“, Beograd), 16. novembar: Grčka – Srbija (Volos, Grčka).



