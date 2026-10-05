MOSKVA UREZALA CRVENU LINIJU U KAMENU: Borićemo se za svaki pedalj Donjecke Republike
ODGOVOR na eskalaciju Kijeva trenutno je jedini način na koji Rusija može da ostvaruje svoje interese, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinaru televizije „Rosija-1” Pavelu Zarubinu.
- Naravno, zaista smo uvučeni sve dublje u tu spiralu. Za sada, pošto nema mogućnosti da se razgovara i postignu dogovori, ovo je jedini način da ostvarujemo svoje interese - rekao je Peskov.
Oni koji veruju da mogu da naprave planove za nanošenje Rusiji razornog poraza platiće cenu za to, kao što je sada plaća Ukrajina, naglasio je Peskov.
- Oni koji veruju da mogu da naprave planove za nanošenje Rusiji razornog poraza platiće cenu za to, cenu koju Ukrajina sada plaća - rekao je portparol Kremlja.
Peskov je rekao da će Rusija nastaviti da se bori za oslobađanje teritorije samoproglašenje Donjecke Narodne Republike, bez obzira na njenu veličinu.
- Bilo da je reč o pola procenta ili jednom stotom delu procenta. To je (deo) Ruske Federacije. Ovde nema o čemu da se razgovara - rekao je portparol Kremlja.
On je dodao da upozorenja Rusije da će upotrebiti ceo svoj arsenal naoružanja u slučaju blokade Kalinjingradske oblasti ne predstavljaju pretnju.
- Rekli smo da je ovo ruski region i da će, u slučaju bilo kakve pretnje – a čuli smo mnoge izjave usijanih glava u Poljskoj i drugim zemljama – Rusija upotrebiti ceo raspoloživi arsenal naoružanja. To uopšte nije pretnja - rekao je Peskov.
Istovremeno, Putinov govor u Minhenu, koji su mnogi na Zapadu pogrešno doživeli kao pretnju, zapravo je bio signal upozorenja, naglasio je Peskov, preneo je TASS.
- Ovo me snažno podseća, možda, na situaciju sa Putinovim govorom u Minhenu. I on je bio shvaćen kao pretnja. Ali to nije bila pretnja, već signal upozorenja - rekao je portparol Kremlja.
Peskov je zaključio da su pripreme za novu Putinovu direktnu liniju sa građanima, tokom koje odgovara na njihova pitanja, već počele.
(Politika onlajn)
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