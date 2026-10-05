ODGOVOR na eskalaciju Kijeva trenutno je jedini način na koji Rusija može da ostvaruje svoje interese, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinaru televizije „Rosija-1” Pavelu Zarubinu.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Naravno, zaista smo uvučeni sve dublje u tu spiralu. Za sada, pošto nema mogućnosti da se razgovara i postignu dogovori, ovo je jedini način da ostvarujemo svoje interese - rekao je Peskov.

Oni koji veruju da mogu da naprave planove za nanošenje Rusiji razornog poraza platiće cenu za to, kao što je sada plaća Ukrajina, naglasio je Peskov.

- Oni koji veruju da mogu da naprave planove za nanošenje Rusiji razornog poraza platiće cenu za to, cenu koju Ukrajina sada plaća - rekao je portparol Kremlja.

Peskov je rekao da će Rusija nastaviti da se bori za oslobađanje teritorije samoproglašenje Donjecke Narodne Republike, bez obzira na njenu veličinu.

- Bilo da je reč o pola procenta ili jednom stotom delu procenta. To je (deo) Ruske Federacije. Ovde nema o čemu da se razgovara - rekao je portparol Kremlja.

On je dodao da upozorenja Rusije da će upotrebiti ceo svoj arsenal naoružanja u slučaju blokade Kalinjingradske oblasti ne predstavljaju pretnju.

- Rekli smo da je ovo ruski region i da će, u slučaju bilo kakve pretnje – a čuli smo mnoge izjave usijanih glava u Poljskoj i drugim zemljama – Rusija upotrebiti ceo raspoloživi arsenal naoružanja. To uopšte nije pretnja - rekao je Peskov.

Istovremeno, Putinov govor u Minhenu, koji su mnogi na Zapadu pogrešno doživeli kao pretnju, zapravo je bio signal upozorenja, naglasio je Peskov, preneo je TASS.

- Ovo me snažno podseća, možda, na situaciju sa Putinovim govorom u Minhenu. I on je bio shvaćen kao pretnja. Ali to nije bila pretnja, već signal upozorenja - rekao je portparol Kremlja.

Peskov je zaključio da su pripreme za novu Putinovu direktnu liniju sa građanima, tokom koje odgovara na njihova pitanja, već počele.

(Politika onlajn)

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