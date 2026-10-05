BORBA UN ZA POVRATAK AUTORITETA: Svetsku organizaciju čekaju kompleksne reforme

Ujedinjene nacije se nalaze pred prekretnicom.

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Posle upravo završene 81. Generalne skupštine, predstoje izuzetno teški meseci kada treba da se izabere naslednik Antonija Gutereša, sprovedu bolne reforme, preživi finansijsku krizu i pokuša povratak političkog uticaja u trenutku kada velike sile sve češće rešavaju stvari mimo UN.

Guterešu drugi mandat ističe 31. decembra 2026, a novi generalni sekretar treba da stupi na dužnost već 1. januara. Formalno ga imenuje Generalna skupština, ali je stvarna odluka u rukama Saveta bezbednosti, jer će kandidat morati da bude prihvatljiv za svih pet stalnih članica - SAD, Rusiju, Kinu, Francusku i Veliku Britaniju.

Trenutno je trka veoma otvorena. Posle povlačenja bivše čileanske predsednice Mišel Bašle ostalo je sedam kandidata. U četvrtom tajnom probnom glasanju Saveta bezbednosti, održanom 29. septembra, bivša potpredsednica Kostarike i aktuelna generalna sekretarka UN za trgovinu i razvoj Rebeka Grinspan dobila je 10 "ohrabrujućih" glasova, tri "neohrabrujuća" i dva bez mišljenja. Kerolin Rodrigez-Birket iz Gvajane imala je skor 8–6–1, a generalni direktor IAEA Argentinac Rafael Grosi 8 glasova podrške i sedam protiv.

Kandidati su još bivša ministarka iz Ekvadora Ivon A-Baki, nekadašnja predsednica GS UN i šefica spoljnih poslova Ekvadora Marija Fernanda Espinoza, bivša zamenica generalnog sekretara UN iz Ugande Olara Otunu i nekadašnji predsednik Senegala Maki Sal. Biće još krugova glasanja. Poslednji put, 2016, bilo je potrebno šest probnih izjašnjavanja pre nego što je postignut dogovor o Guterešu.

Jedan negativan glas stalne članice, kada počnu glasanja, može da sruši kandidaturu. Zato će narednih nedelja pre svega biti pregovaranja u traženju kompromisa između Vašingtona, Pekinga, Moskve, Pariza i Londona. Istovremeno postoji jaka politička struja da UN prvi put u istoriji dobije ženu na čelu.

Ko god da bude zamenio Gutereša, doći će u trenutku kada UN imaju bar dve krize, političkog autoriteta i finansija. UN već neko vreme nije mesto na kome se donose najvažnije svetske odluke. Velike sile praktično sve sada rade na svoju ruku. Što se novca tiče, UN procenjuju da će se ukupna sredstva sistema između 2024. i 2026. smanjiti za oko 16 milijardi dolara, odnosno gotovo za četvrtinu. To je ogroman rez. Zbog toga je pokrenuta reforma koja podrazumeva ukidanje dupliranih poslova, smanjivanje administracije, preispitivanje mandata i reorganizaciju sistema. Biće manje para za humanitarnu pomoć, izbeglice, zdravstvo.

Vašington je u septembru uplatio 827 miliona dolara, od čega 725 redovnom budžetu i 102 miliona za mirovne operacije, čime je izbegao mogućnost da zbog dugovanja izgubi pravo glasa u Generalnoj skupštini. Ali, SAD posle toga i dalje duguju ogroman novac, 1,3 milijarde samo redovnom budžetu i oko 2,9 za mirovne operacije, što približno iznosi 4,2 milijarde. Trampova administracija istovremeno uslovljava dalje finansiranje reformama za smanjenje troškova rada UN i znatno je smanjila dobrovoljne priloge pojedinim agencijama i programima.

Generalna skupština je u junu promenila staro finansijsko pravilo, pa je nepotrošeni novac ostavila kao efektivu, oko 900 miliona dolara za mirovne misije i oko 400 miliona u redovnom budžetu. Ali, time problem nije rešen, već je samo kupljeno vreme.

Zbog svega se može reći da posle održavanja Generalne skupštine sledi prelomni period za UN. Organizacija slabi, velike sile sve češće deluju unilateralno ili kroz manje saveze, veto paralizuje Savet bezbednosti, novca je manje, a humanitarne agencije skraćuju programe. Novi generalni sekretar će naslediti organizaciju sa manjim budžetima i slabijim političkim uticajem.

Veliko pitanje je i eventualna reforma Saveta bezbednosti. Na upravo završenoj debati ponovo je istaknuto da Afrika nema nijedno stalno mesto.

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