Debitant oduševio Srbiju - Prošle sezone igrao u Prvoj ligi, izabrao dres Orlova pre BiH

Mladi srpski fudbaler prijatno je iznenadio protiv Holandije.

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Mnogi su bili šokirani kada su u startnoj postavi reprezentacije Srbije za okršaj sa Holandijom videli ime Stefana Gudelja (19). Talentovani defanzivac dobio je šansu u Ligi nacija i, prema svemu prikazanom, apsolutno je opravdao poverenje selektora Veljka Paunovića (49), koji ga je i javno pohvalio.

Prvotimac Crvene zvezde hrabro se borio sa napadačima "lala", bez straha je ulazio u duele sa znatno iskusnijim protivnicima, a čak je stigao i da asistira Mihajlu Cvetkoviću kod stopostotne šanse u 46. minutu.

Visoki štoper zadobio je simpatije navijača, ali i svojih saigrača, koji su posle utakmice sipali pohvale na njegov račun.

- Velika mi je čast što sam debitovao za "A" tim. Hvala selektoru i stručnom štabu na poverenju. Ovaj dan ću sigurno dugo pamtiti, ali ostaje mi žal zbog poraza. Mislim da smo mogli i zaslužili da izvučemo više - rekao je Gudelj za zvanični sajt FSS.

FOTO: FSS

Retko ko zna da je malo falilo da momak rođen u Trebinju uopšte ne obuče dres "orlova". On je kroz mlađe kategorije nastupao za Bosnu i Hercegovinu, ali su potom usledili pritisci u omladinskoj selekciji. Naime, prema njegovim rečima, odbio je ponudu jedne menadžerske agencije, nakon čega je prestao da dobija poziv selektora. Rešio je da promeni tabor i sa zadovoljstvom je prihvatio poziv Srbije.

Zanimljivo, u omladincima crveno-belih je igrao na poziciji centralnog veznog, zbog čega i poseduje dobru tehniku, pregled igre i tačan pas. Tadašnji trener Nenad Milijaš (43) prepoznao je veliki potencijal kod njega, prebacio ga na štopera i dao mu kapitensku traku.

Prošle sezone je Stefan nastupao za Zvezdinu filijalu Grafičar u Prvoj ligi, a zimus je debitovao za prvi tim srpskog šampiona, dok je na klupi sedeo Dejan Stanković (48). Nastavio je da se dokazuje i kod Alberta Rijere (44), koji mu veruje, što se videlo i na minulom 180. večitom derbiju protiv Partizana (2:1), kada je pružio jako dobru partiju.

FOTO: FSS

Tokom ove pauze Gudelj se prvobitno našao na spisku Zorana Bate Mirkovića, selektora mlade reprezentacije. Međutim, usledila je ubrzo prekomanda u seniorsku selekciju, a očigledno je na nekoliko treninga uspeo da ubedi Paunovića da mu da priliku.

- Pričao sam selektorom kada me priključio "A" timu i on mi je jasno rekao šta želi od mene i od cele ekipe. Bio sam presrećan, odmah sam javio porodici da počinjem kao starter. Velika stvar je to za mene. Ušao sam u utakmicu kao u svaku drugu i mislim da sam ostavio dobar utisak - poručio je Gudelj, pa dodao:

- U ovim godinama mi je najbitnije da igram. Izborio sam se za mesto u klubu, standardan sam i svakodnevno stičem neophodno iskustvo. Namestio sam glavu kako treba.