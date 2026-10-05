Politika

"NISU SLUČAJNO UZELI ĐUKANOVIĆEV SLOGAN“ Vučić otkriva da „sve ide spolja“ i poziva Srdanovića na TV duel

В.Н.

05. 10. 2026. u 10:56

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, stigao je u Beočin, u okviru predizborne kampanje svoje liste.

НИСУ СЛУЧАЈНО УЗЕЛИ ЂУКАНОВИЋЕВ СЛОГАН“ Вучић открива да „све иде споља“ и позива Срдановића на ТВ дуел

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Vučić se u Banoštoru obratio okupljenom narodu.

- Čestitao sam Dodiku, Miniću i Željki. Kaže Mile: Četvrti je prvi korak. Za mene je važno da prođe sve mirno, ja verujem u pobedu. Samo pogledajte, Čanak nije ni nos zapušio. Glasa za svoje. Osim što je prodao cementaru sa Pajtićem i ostalima, samo zamislite šta bi radili kad bi pobedili. I pitam danas, gospodine Srdanoviću, haj'mo na debatu, na TV duel. Oni namerno neće. Nisu oni slučajno uzeli slogan Đukanovića "Mi znamo kako". "Mi znamo kako, Crna Gora k'o Monako". Nisu, jer oni vole da se igraju sa simbolima. Ne mislite valjda da su oni slučajno odvodili Miloševića na Vidovdan. Sve ide spolja. Hoće da vam kažu da će voditi takvu separatističku politiku, oni koji vode tu politiku i naređuju plenumima, oni vode takvu politiku. Oni kažu, ja mrzim Ruse, Putin je neobavešten. Ma da, Putin nema pojma ni o čemu. Pa Putin je najobavešteniji lider na svetu. Kao i Si - naglasio je Vučić.

Vučić je govorio i o separatizmu u Vojvodini.

- Verujem da postoje ljudi kojima je stalo do države, sinoć sam rekao u Bačkoj Palanci - nemojte da zaboravite koliko je Palanka dala za stvaranje jedinstvene države. I nemojte samo da nas vraćaju na to da nam Vojvodina bude država u državi, a to će biti ako oni pobede. Nije Čanak podržao ove zato što ih voli. On zna zašto to radi, a to je viša agenda, a to je separatizam i dalje srljanje u cepanje Srbije. Zato moramo da pobedimo 25. oktobra - rekao je Vučić.

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