MODERNIZUJTE IMANJE SKORO BESPLATNO: Sremskim poljoprivrednicima dostupni krediti sa kamatom od 1%

POLjOPRIVREDNICI iz Sremske Mitrovice i drugih mesta u Sremu mogu do 30. oktobra da konkurišu za kreditnu podršku Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Otvorene su kreditne linije za nabavku mehanizacije, sistema za navodnjavanje i opremanje bunara, kupovinu poljoprivrednog zemljišta, plastenike, stočarstvo, pčelarstvo i druga ulaganja. Kamatna stopa iznosi jedan odsto godišnje.

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Za razliku od republičkog konkursa za bunare i navodnjavanje, koji se ne odnosi na teritoriju autonomnih pokrajina, ovi konkursi namenjeni su poljoprivrednicima sa teritorije AP Vojvodine, pa tako i registrovanim gazdinstvima u Sremu.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede trenutno ima otvoren veći broj kreditnih linija, a prijave sa kompletnom dokumentacijom primaju se do 30. oktobra 2026. godine.

Kreditna podrška odobrava se uz kamatnu stopu od jedan odsto godišnje, dok se iznosi i ostali uslovi razlikuju u zavisnosti od namene kredita.

Navodnjavanje i opremanje bunara

Za poljoprivrednike kojima je potrebno navodnjavanje otvoren je poseban konkurs za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i opremanje bunara.

To je posebno značajno za poljoprivrednike iz Srema, jer aktuelna republička mera kojom se finansira do 80 odsto troškova bušenja bunara ne važi u Vojvodini.

Pokrajinski fond, međutim, omogućava kreditiranje sistema i opreme za navodnjavanje i opremanja bunara pod povoljnijim kreditnim uslovima.

Krediti i za traktore i drugu mehanizaciju

Otvoren je i konkurs za nabavku nove pogonske i priključne poljoprivredne mehanizacije.

Poljoprivrednici koji planiraju ulaganja mogu da konkurišu i za kredite za kupovinu semenske robe, đubriva i sredstava za zaštitu bilja.

Za seme, đubrivo i zaštitna sredstva kredit može iznositi od 500.000 do 3 miliona dinara.

Kupovina zemlje do 10 hektara

Posebna kreditna linija namenjena je gazdinstvima koja žele da ukrupne posed kupovinom poljoprivrednog zemljišta.

Kredit se može koristiti za kupovinu do 10 hektara poljoprivrednog zemljišta, a iznos kredita kreće se od 600.000 do 7 miliona dinara.

Za ovu kreditnu liniju potrebno je sopstveno učešće od najmanje 20 odsto vrednosti zemljišta koje se kupuje.

Plastenici, hladnjače, stočarstvo i pčelarstvo

Lista otvorenih konkursa znatno je šira. Poljoprivrednici mogu da konkurišu i za kredite namenjene:

podizanju višegodišnjih zasada voća i vinograda;

ulaganjima u proizvodnju voća, grožđa i povrća;

izgradnji i opremanju silosa, podnih skladišta i hladnjača;

nabavci teladi i prasadi za tov;

nabavci priplodnih grla;

opremanju stočarskih farmi;

nabavci protivgradnih mreža;

izgradnji i opremanju plastenika i staklenika;

nabavci pčelinjih rojeva, košnica i pčelarske opreme.

Kod pojedinih programa kreditna podrška može dostići i 9 miliona dinara, u skladu sa uslovima konkretnog konkursa.

Ko može da konkuriše?

Konkursi su namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije AP Vojvodine koja ispunjavaju uslove određene konkretnom kreditnom linijom.

U zavisnosti od konkursa, pravo prijave imaju fizička lica sa prebivalištem, odnosno pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, uz ispunjavanje ostalih propisanih uslova.

Fond upozorava da će razmatrati samo prijave sa kompletnom dokumentacijom.

Rok za prijavljivanje na aktuelne konkurse je 30. oktobar 2026. godine.

Detaljni uslovi, obrasci za prijavljivanje i spisak potrebne dokumentacije objavljeni su na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.

(Ozon)