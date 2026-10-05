Tenis

Karlos Alkaraz u finalu Tokija

М.П.

05. 10. 2026. u 12:41

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Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedio sunarodnika Đaumea Munara 5:7, 6:3, 6:1.

Карлос Алкараз у финалу Токија

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Meč je trajao dva sata i 32 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Munar nalazi na 49. mestu ATP liste.

Ovo je bio peti međusobni duel španskih tenisera, a četvrti trijumf Alkaraza, koji će u finalu igrati protiv pobednika meča između Čeha Jiržija Lehečke i Valentina Vašeroa iz Monaka.

Alkaraz brani titulu u Tokiju, pošto je prošle godine u finalu savladao Amerikanca Tejlora Frica 6:4, 6:4.

ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.

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