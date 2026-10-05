AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Evo šta je Nikola Jokić uradio u prvom meču u sezoni (VIDEO)

Iako je rezultatski Denver poražen od Jute rezultatom 109:97 u ovom pripremnom meču, prava košarkaška groznica ponovo je zahvatila Sjedinjene Američke Države zbog onoga što je izveo zvanično najbolji košarkaš planete.

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Nikola Jokić se vratio na parket i odmah podsetio američku javnost zašto njegove vizije na terenu graniče sa naučnom fantastikom.

Srpski centar je odigrao tek 15 minuta, ali mu je i to bilo sasvim dovoljno da izludi protivničku odbranu. Iako ga poenterski učinak uopšte nije zanimao, pa je meč završio sa skromna tri poena, njegova kreativnost bila je na vrhuncu. Za vreme provedeno u igri upisao je čak sedam asistencija, od kojih je jedna već proglašena za potez godine u predsezoni.

U prvoj četvrtini, Jokić se našao u teškoj poziciji u levom uglu terena, potpuno zatvoren od strane Laurija Markanena. Kada su svi mislili da nema izlaza, Nikola je okrenut leđima, bez gledanja, poslao savršen pasivno-dijagonalni pas preko cele odbrane u suprotan ugao do Kema Džonsona, koji je lagano pogodio za tri poena. Američki mediji i zvanični kanali NBA lige su u šoku, a snimak je ekspresno postao viralan uz komentare da je ovo umetnost koju samo Jokić može da kreira.

Joker with a pair of dimes to AG 😮‍💨 He's got 5 assists in the 1Q on NBA TV! https://t.co/ODrnSOSbHD — NBA (@NBA) October 4, 2026

Pored ove magije, srpski as je podelio i svoj prepoznatljivi „tačdaun“ pas preko celog terena za Kristijana Brauna, čime je jasno stavio do znanja celoj Americi šta ih čeka u novoj takmičarskoj godini. Iako su Nagetsi izgubili utakmicu, jasno je da Denver ponovo ima motor koji će ove sezone mleti sve pred sobom.

Touchdown Nuggets 😏 https://t.co/3T9cqmtoOv — Denver Nuggets (@nuggets) October 5, 2026

Kod Denvera su dvocifreni bili Džulijan Stroter sa 14 i Eron Gordon sa 12 poena. Alfa Dijalo meč je završio sa dva poena, tri skoka i dve asistencije, dok je Loni Voker imao tri poena, tri skoka i dve asistencije, debitovao je i novajlija Demar Derozan.

Najefikasniji kod Jute bili su Lauri Markanen sa 17, Kijonte Džordž sa 15, Džeren Džekson Džunior sa 11 i Ejs Bejli sa deset poena.