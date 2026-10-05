"Srbiji ne treba SMS"!

Reprezentacija Srbije jeste završila poslednje okupljanje sa četiri poraza, ali je u poslednjem meču, protiv Holandije, viđen određeni pomak u igri "Orlova".

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Zadovoljniji su bili i selektor Veljko Paunović i kapiten Dušan Tadić, ali i kompletna fudbalska javnost. A onda je stigao stav koji će sigurno izazvati brojne reakcije!

U studiju televizije "Arene sport", fudbalski trener i analitičar Dejan Čelar govorio je o budućnosti reprezentacije Srbije, a posebno se osvrnuo na Sergeja Milinković-Savića, koji nije bio u sastavu za ovaj meč.

Čelar smatra da "Orlovi" njegov izostanak nisu previše osetili, odnosno da su određeni igrači uspeli da nadomeste ono što Sergej donosi u ofanzivi. Uz ogradu da ne želi da potceni jednog od najpoznatijih srpskih fudbalera, Čelar je bio vrlo direktan:

- Ja moram da kažem, uz svo poštovanje prema njegovom kvalitetu i svim lepim trenucima koje nam je priredio, mislim da Sergej ne nedostaje mnogo ovoj reprezentaciji. Kada već tu imamo i Samardžića i Tadića, koji sigurno mnogo bolje i kvalitetnije od njega igraju odbranu, mislim a njegovi ofanzivni kvaliteti ne nedostaju toliko. Ne želim nijednog trenutka da ga potcenim ili da ga uvredim, uradio je fantastične stvari za srpski fudbal, ali treba da se okrenemo mlađim igračima. Moram da napomenem ulogu Stankovića i Lukića koji su odradili mnogo kvalitetnih stvari u defanzivi večeras. Definitivno u toj trojci-četvorci, sa pridodatim Tadićem...

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Čelar je zatim posebno istakao Nemanje Maksimovića i njegovu ulogu u sistemu koji pokušava da uspostavi novi selektor Veljko Paunović.

- Videli smo i Nemanja Maksimović protiv Nemaca koliki je imao obim trčanja. Definitivno je mnogo učinkovitiji za naš tim kad je u pritisku, čak ide i do golmana, ima fantastičan karakter. Organizaciono nije na najvišem nivou. Upravo je to uloga selektora i trenera - da naprave kompatibilan tim u kojem svaki igrač ima svoju ulogu, a u cilju da ova reprezentacija Srbije dobije jedan novi kvalitet, tj. kapacitet da igra visoko taj presing i da iskoristi sve mogućnosti koje naši igrači imaju", rekao je Čelar.

On veruje da je Srbija tokom septembarskog i oktobarskog okupljanja dobila jasniju sliku o tome na koje igrače može da računa u budućnosti. Čelar smatra da kvalitet postoji, ali da je nacionalnom timu dugo nedostajao kontinuitet.

- Ne verujem da naša reprezentacija, odnosno ta grupa igrača koja gravitira ka našem nacionalnom timu nema kvalitet da igra vrhunski fudbal. Mi smo zapušteni, nismo imali kontinuitet i često smo menjali fudbalsko opredeljenje", zaključio je Čelar.