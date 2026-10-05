DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA MEDICINU: Trojica naučnika stvorili prekidač za nervne ćelije

Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je danas Karlu Dajserotu (54), Peteru Hegemanu (71) i Georgu Nagelu (73) za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala kontrolisanih svetlošću i optogenetike.

Pontus Lundahl/TT News Agency via AP

Dobitnici nagrade, od kojih je jedan Amerikanac, a dvojica su Nemci, proglašeni su danas na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade, prenosi AP.

Ovogodišnja novčana nagrada iznosi 12 miliona švedskih kruna, što je oko 1,2 miliona dolara.

Nobelov komitet je pohvalio rad trojice naučnika na otkrićima vezanim za optogenetiku, koja omogućavaju uključivanje ili isključivanje aktivnosti individualnih nervnih ćelija u živom mozgu.

- Ova metoda se sada koristi u laboratorijama širom sveta kako bi se otkrile misterije mozga- napisao je Komitet na mreži Iks.

Pontus Lundahl/TT News Agency via AP

- Hegeman i Nagel su otkrili protein poznat kao kanalrodopsin, pre nego što je Dajserot transformisao taj protein u svetlosno kotrolisan prekidač za nervne ćelije - objasnio je Nobelov komitet.

- Optogenetika je otvorila novu eru u neuronauci, a otkriće prekidača pod kontrolom svetlosti koji služi za uključivanje i isključivanje nervnih ćelija i krugova u mozgu radi bolje, dublje analize njegovog funkcionisanja i razrešavanja puteva koji vode do ponašanja i bolesti - naveo je Komitet.

Dajserot radi na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji, dok je Hegeman na Humboltovom univerzitetu u Berlinu, a Nagel na Univerzitetu u Vircburgu, takođe u Nemačkoj.

Hegeman je istraživao kako jednoćelijska vrsta zelene alge može da pliva ka svetlosti, a zajedno sa Nagelom je otkrio specifičan protein koji, kada je osvetljen plavom svetlošću, otvara kanal i stvara električni impuls.

Pontus Lundahl/TT News Agency via AP

Ubacivanjem tog proteina u druge ćelije, one postaju osetljive na svetlost.

Dajserot je potom radio sa genom koji kontroliše taj protein kako bi stvorio prekidač pod kontrolom svetlosti za nervne ćelije u mozgu živih miševa.

Tomas Perlman, sekretar komiteta za medicinu, izjavio je da je uspeo telefonom da stupi u kontakt sa trojicom dobitnika.

Prošle godine nagrada je pripala trojici naučnika koji su istraživali imuni sistem.

Nakon današnje nagrade za medicinu, uslediće nagrada za fiziku u utorak, za hemiju u sredu i za književnost u četvrtak.

Nakon dodele nagrade za mir u petak, Memorijalna nagrada za ekonomsku nauku Banke Švedske biće saopštena 12. oktobra.

Novčani iznos nagrade ove godine iznosi 12 miliona švedskih kruna (oko 1,2 miliona dolara), bez obzira na to da li se dodeljuje pojedincu, maloj grupi laureata ili organizaciji.

Pontus Lundahl/TT News Agency via AP

Njihov rad je postavio temelje nove ere u neurološkim naukama, dodao je Komitet, prenosi CNN.

Prošle godine Nobelova nagrada za medicinu bila je dodeljana trojici naučnika za otkrića u vezi sa imunim sistemom i njegovom sposobnošĆu da napadne klice, a ne naše sopstveno telo.

Rad Meri E. Brankov, Freda Ramsdela i Simona Sakagučija otkrio je ključni put koji telo koristi da drži imuni sistem pod kontrolom.

U utorak, 6. oktobra, biće objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike.

Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena u četvrtak, 8. oktobra, a u petak, 9. oktobra, nagrada za mir, dok će ime dobitnika Memorijalne nagrada za ekonomsku nauku Banke Švedske biti saopšteno 12. oktobra, prenela je agencija AP.

Pontus Lundahl/TT News Agency via AP

Kada je reč o Nobelovoj nagradi za mir, Rojters je ranije pisao da po oceni stručnjaka američki predsednik Donald Tramp neće dobiti to priznanje, iako bi njegov uticaj mogao da se odrazi na odluku petočlanog Nobelovog komiteta.

- Mislim da će prošlogodišnji događaji oko Nobelove nagrade za mir, uključujući to što je Marija Korina Mačado kasnije predala medalju Trampu, uticati na neka razmatranja - rekao je za Rojters Hokon Gjerlov, norveški politikolog i vršilac dužnosti direktora Instituta za istraživanje mira u Oslu.

Za Nobelovu nagradu za mir 2026. godine prijavljeno je ukupno 287 kandidata - 208 pojedinaca i 79 organizacija.

(Tanjug)