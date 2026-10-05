"BLOKADERSKA POLITIKA JE PEVANJE DODOLA": Jovanov o napadima na Vučevića
MILENKO Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X povodom tumačenja blokadera da je jedna izjava Miloša znak da je "kraj blizu", ocenivši da su slične prognoze pada vlasti iznošene bezbroj puta.
Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov
-Zanimljiva analiza. Miloš zausti da opsuje, sam se zaustavi i kaže da neće da psuje i da se nervira, a blokaderi iz toga zaključe da je kraj blizu. Pa bravo! Možda bi ovo i bilo zanimljivo da taj isti siguran kraj nisu precizno uočili u još milion drugih situacija, reči i gestova tokom proteklih godina. To više i nije politika, nego pevanje dodola, samo što oni ne ponavljaju istu pesmu da bi prizvali kišu, nego pad vlasti. Jedini problem je što narod nikako da potvrdi njihovu analizu, a ni da se odazove na prizivanje. Ali dobro... Nada poslednja umire. Prizivajte - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)