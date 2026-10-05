"BLOKADERSKA POLITIKA JE PEVANJE DODOLA": Jovanov o napadima na Vučevića

MILENKO Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X povodom tumačenja blokadera da je jedna izjava Miloša znak da je "kraj blizu", ocenivši da su slične prognoze pada vlasti iznošene bezbroj puta.

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Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov

-Zanimljiva analiza. Miloš zausti da opsuje, sam se zaustavi i kaže da neće da psuje i da se nervira, a blokaderi iz toga zaključe da je kraj blizu. Pa bravo! Možda bi ovo i bilo zanimljivo da taj isti siguran kraj nisu precizno uočili u još milion drugih situacija, reči i gestova tokom proteklih godina. To više i nije politika, nego pevanje dodola, samo što oni ne ponavljaju istu pesmu da bi prizvali kišu, nego pad vlasti. Jedini problem je što narod nikako da potvrdi njihovu analizu, a ni da se odazove na prizivanje. Ali dobro... Nada poslednja umire. Prizivajte - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.

Zanimljiva analiza. Miloš zausti da opsuje, sam se zaustavi i kaže da neće da psuje i da se nervira, a blokaderi iz toga zaključe da je kraj blizu. Pa bravo! 👏 Možda bi ovo i bilo zanimljivo da taj isti siguran kraj nisu precizno uočili u još milion drugih situacija, reči i gestova tokom proteklih godina. To više i nije politika, nego pevanje dodola, samo što oni ne ponavljaju istu pesmu da bi prizvali kišu, nego pad vlasti. Jedini problem je što narod nikako da potvrdi njihovu analizu, a ni da se odazove na prizivanje. Ali dobro... Nada poslednja umire. Prizivajte. 🤷🏻‍♂️ — Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) October 5, 2026