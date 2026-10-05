„NEĆE DA MI IZAĐE NA DUEL JER ZNA ŠTA JA ZNAM“: Vučić raskrinkao šta stoji iza ćutanja Srdanovića
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nastavlja obilazak Srbije u okviru predizborne kampanje, poručivši da neće odustati od borbe za zemlju i da će nastaviti da se zalaže za njen razvoj, ulaganja i bolji život građana.
Vučić je, obraćajući se narodu u Petrovaradinu, govorio o transparentu u Budvi, na kome piše" studenti pišu istoriju, a ćaci još uče azbuku".
- Dobro, mi još učimo azbuku, a oni su istoriju odavno savladali, posebnu iz političkog delovanja Mila Đukanovića. Nego, pitajte Srdanovića što ne sme na duel sa mnom? Dva su razloga, što on zna što ja znam, nije siguran da ću da ćutim i zato što hoće narodu da kažu - mi nećemo da vam objašnjavamo bilo šta, mi hoćemo da celu naciju napravimo budalama da glasaju za nas, a da im onda isporučimo sve najgore rezultate. Tako su se igrali sa nama 2000. Na kantar smo izvozili kilo živog mesa Srba u Hag, pa smo ostali bez Crne Gore, pa su proglasili nezavisno Kosovo, 500.000 ljudi bez posla. Samo razmislite. Razmislite zašto je Nenad Čanak sa obe ruke i obe noge uz studente, i Nenad Rašić, alfa i omega Aljbina Kurtija - rekao je Vučić.
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