U IME NARODA VIŠI SUD U BEOGRADU, i to sudija Aleksandra Bosijoković, kao sudija pojedinac, u parnici tužilje Marinike Tepić iz Novog Sada, čiji je punomoćnik Miroslava Dajč, advokat iz Beograda, Omladinskih brigada 86/23.6, protiv prvotuženog NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, Trg Nikole Pašića br.7,osnivača elektronskog medija NOVOSTI.RS i drugotužene Andrijane Nešić iz Beograda, glavnog urednika navedenog medija, koje zastupa zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, radi utvrđenja, naknade nematerijalne štete i činidbe, vrednost predmeta spora 200.000,00 dinara nakon glavne rasprave, zaključene dana 08.12.2025. godine, doneo je PRESUDU 3.10.2026 u 9 časova.

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I UTVRĐUJE SE da je drugotužena Andrijana Nešić iz Beograda povredila čast, ugled i dostojanstvo tužilje Marinike Tepić objavljivanjem neistinitih i uvredljivih informacija u tekstu od 25.06.2024. godine objavljenom na internet portalu Novosti.rs pod naslovom: “Slobodna Bosna” uz Tepićevu i Pantića: Islamistički mediji otvoreno podržavaju one koji rade protiv Srbije.

II OBAVEZUJU SE tuženi NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD Andrijana Nešić iz Beograda da tužilji Mariniki Tepić iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede ugleda i časti, usled objavljivanja navedenog teksta solidarno isplate iznos od 80.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 08.12.2025. godine, kao dana presuđenja pa do konačne isplate, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude.

III ODBIJA SE KAO NEOSNOVAN tužbeni zahtev tužilje kojim je tražila da se tuženi obavežu da joj isplate na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda isplate iznos od još 120.000,00 dinara, preko dosuđenog iznosa od 80.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.12.2025. godine, kao dana presuđenja, do konačne isplate.

IV OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić, glavni urednik elektronskog medija NOVOSTI.RS da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude, bez ikakvog komentara i odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju elektronskog izdanja “novosti.rs” počev od dana izvršnosti presude, pod pretnjom posledice propuštanja.

V OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić, glavni urednik elektronskog medija NOVOSTI.RS da o svom trošku ukloni tekst objavljen dana 25.06.2024. godine na elektronskom portalu NOVOSTI.RS pod naslovom “Slobodna Bosna” uz Tepićevu i Pantića: Islamistički mediji otvoreno podržavaju one koji rade protiv Srbije”, bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana izvršnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.

VI OBAVEZUJU SE tuženi da tužilji na ime troškova parničnog postupka solidarno isplate iznos od 88.500,00 dinara, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude.