ZAHVALJUJUĆI VUČIĆU, ALEKSANDAR IMA NADU: Emotivna ispovest Jasmine Jović, majke deteta s retkom bolešću

JASMINA Jović, majka Aleksandra koji boluje od teške i retke Niman-Pikove bolesti tipa C, gostovala je na TV Pink, gde je ispričala kroz šta je prolazila njena porodica i kako je pokušavala da obezbedi terapiju za svog sina.

Foto: Printskrin Pink TV

Jasmina je prethodno stupila u kontakt sa Aleksandrom Vučićem, a nakon razgovora usledila je konkretna reakcija.

Tokom susreta u Paraćinu, Vučić je telefonom pozvao direktorku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanju Radojević Škodrić, koja je potvrdila da će lek za Aleksandra stići u roku od sedam do 10 dana.

Reč je o terapiji arimoklomolom, namenjenoj pacijentima sa Niman-Pikovom bolešću tipa C. Jović je tada rekla Vučiću da, da nije bilo njegove reakcije, njen sin ne bi imao nadu za život.

- To je jako teška, progresivna bolest - rekla je Jasmina, objašnjavajući sa kakvom se borbom njena porodica suočava.

Ona je sada, gostujući na Pinku, ponovo govorila o svom iskustvu i zahvalnosti zbog toga što je za njenog sina obezbeđena terapija.

Jasmina je za Vučića imala i posebnu poruku, opisujući ga kao čoveka koji, kako je rekla, ima "srce i sluh" za majke koje se bore za lečenje svoje dece.

Pogledajte njenu emotivnu ispovest u videu.