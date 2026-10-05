ZAHVALJUJUĆI VUČIĆU, ALEKSANDAR IMA NADU: Emotivna ispovest Jasmine Jović, majke deteta s retkom bolešću
JASMINA Jović, majka Aleksandra koji boluje od teške i retke Niman-Pikove bolesti tipa C, gostovala je na TV Pink, gde je ispričala kroz šta je prolazila njena porodica i kako je pokušavala da obezbedi terapiju za svog sina.
Jasmina je prethodno stupila u kontakt sa Aleksandrom Vučićem, a nakon razgovora usledila je konkretna reakcija.
Tokom susreta u Paraćinu, Vučić je telefonom pozvao direktorku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanju Radojević Škodrić, koja je potvrdila da će lek za Aleksandra stići u roku od sedam do 10 dana.
Reč je o terapiji arimoklomolom, namenjenoj pacijentima sa Niman-Pikovom bolešću tipa C. Jović je tada rekla Vučiću da, da nije bilo njegove reakcije, njen sin ne bi imao nadu za život.
- To je jako teška, progresivna bolest - rekla je Jasmina, objašnjavajući sa kakvom se borbom njena porodica suočava.
Ona je sada, gostujući na Pinku, ponovo govorila o svom iskustvu i zahvalnosti zbog toga što je za njenog sina obezbeđena terapija.
Jasmina je za Vučića imala i posebnu poruku, opisujući ga kao čoveka koji, kako je rekla, ima "srce i sluh" za majke koje se bore za lečenje svoje dece.
Pogledajte njenu emotivnu ispovest u videu.
Preporučujemo
VUČIĆ: Za retke bolesti dajemo 94 puta više nego pre 12 godina
11. 09. 2026. u 10:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)