Da li je ovo slučajnost? Evo šta su uradili Novaku Đokoviću pre početka turnira u Kini!
Novak Đoković se i dalje nalazi u Pekingu gde ga u ponedeljak čeka polufinalni okršaj sa Danilom Medvedevom, ali je već saznao i svoj put na predstojećem mastersu u Šangaju, gde će učestvovati još dvojica srpskih tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.
Nole je postavljen za desetog nosioca turnira i zbog toga će na startu takmičenja biti slobodan, a onda sledi neverovatan pakao od rivala, teže nije moglo.
Đoković će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz meča Huberta Hurkača i Džejmsa Dakvorta, a odlični poljski server biće favorit da upiše trijumf.
Mogući rival u trećem kolu za Srbina biće Lorenco Muzeti, dok u četvrtom kolu prete sedmi nosilac Franses Tijafo, i 25. nosilac Alehandro Davidovič Fokina.
Projektovani rival u četvrtfinalu je Ben Šelton, treći nosilac i finalista nedavnog Ju-Es opena, a u njegovoj četvrtini su i Jakub Menšik, Fransisko Serundolo i Igo Umber.
Inače, Đoković se nalazi u polovini Aleksandera Zvereva, pa je on njegov potencijalni rival u polufinalu. Nemcu će na putu ka polufinalu moći da se nađu Flavio Koboli, Aleks de Minor, Karen Hačanov i Aleksander Bublik.
Drugu polovinu žreba predvode drugi nosilac Karlos Alkaraz i četvrti nosilac Feliks Ože-Alijasim.
Inače, Srbija će u Šangaju imati ukupno trojicu predstavnika.
Miomir Kecmanović je u prvom kolu za rivala dobio Japanca Šoa Šimabukuroa, dobitnika specijalne pozivnice, a ako pobedi, rival će mu biti Jakub Menšik.
Hamad Međedović će na startu igrati protiv Tijaga Agustina Tirantea iz Argentine, a ako slavi, sledi mu duel sa mladim Špancem u naletu, Rafaelom Hodarom, dvanaestim nosiocem na turniru.
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