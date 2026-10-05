Politika

KAKAV ŠAMAR ZA BLOKADERE : Olja Bećković podsetila javnost na veliku istinu, spomenula i Kurtija

В. Н.

05. 10. 2026. u 08:06

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OLjA Bećković u sinoćnom Utisku nedelje na N1 podsetila nas je na ono što smo zaboravili, a to su pretnje blokadera da će silovati žene.

КАКАВ ШАМАР ЗА БЛОКАДЕРЕ : Оља Бећковић подсетила јавност на велику истину, споменула и Куртија

Foto: Printskrin/Jutjub/housemusicloverNIS

Podsetila nas je i na činjenicu da je blokadere podržao Aljbin Kurti! 

Olja: "Slušamo najjezivije stvari. Slušamo da je vaš program, da ćete silovati žene!"

Blokader: "Šta ćemo da radimo sa ćacikama 26. oktobra?"

Olja: "Slušamo da vas podržava Kurti!"

Aljbin Kurti: "Nama je potrebna normalna Srbija a ne Srbija gde biju studente na ulicama!"

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