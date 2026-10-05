Ma, kome da se izvinim! Oglasio se selektor Portugalije nakon skandala oko Kristijana Ronalda

U taboru fudbalske reprezentacije Portugala buknuo je otvoreni rat između selektora Žorža Žezusa i prve zvezde tima Kristijana Ronalda!

Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Nakon što je kapiten demonstrativno napustio nacionalni tim, iskusni stručnjak je poručio da mu ne pada na pamet da se posipa pepelom, te da su pravila ista za sve – pa i za zvanično najboljeg strelca u istoriji fudbala.

Podsećanja radi, prava drama u svlačionici Portugala počela je na meču Lige nacija protiv Norveške. Žezus je ostavio Ronalda na klupi, poslao ga na zagrevanje, ali mu na kraju nije pružio ni minut na terenu.

Kada je petostruki osvajač Zlatne lopte saznao da nije planiran ni za startnu postavu u narednom meču protiv Danske, spakovao je kofere i napustio reprezentativni kamp

Odlazeći je besno poručio da će „istinu“ otkriti kada za to dođe vreme. Ipak, Portugalci su prodisali bez sujete velike zvezde. Uspeli su da savladaju Dansku sa ubedljivih 4:2, a potom u dramatičnom meču sruše Norvešku (2:1), čime su obezbedili direktan plasman u četvrtfinale Lige nacija.

Nakon velikog trijumfa nad Norvežanima, novinari su pitali Žezusa da li planira da uputi izvinjenje uvređenom kapitenu. To je izazvalo burnu i prilično besnu reakciju selektora:



- Ne izvinjavam se nikome! Zbog čega da se izvinim? Kome? To je glupost! Ja sam selektor i pozivam koga ja hoću. Ne pitam nikoga ko treba da bude na spisku, niti ko će da igra!“ grmeo je Žezus pred medijima.



Selektor Portugala, koji je sa Ronaldom sarađivao i na klupskom nivou u saudijskom Al Nasru, dodao je da se od cele situacije pravi preveliki cirkus u javnosti samo zbog Ronaldovog imena i statusa simbola države.

Sa 146 golova i 234 nastupa, Kristijano drži sve moguće rekorde Portugala, ali se sada nalazi pred najvećim izazovom u karijeri. Da li će ponos nadvladati želju za dresom sa državnim grbom, ili je ovo definitivni i neslavni kraj jedne velike epohe – odluka je sada isključivo na njemu.