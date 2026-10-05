Tenis

Izašla je nova ATP lista, Đoković zadržao istu poziciju

М. З.

05. 10. 2026. u 12:04

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Nije bilo većih promena u top 10.

Изашла је нова АТП листа, Ђоковић задржао исту позицију

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Italijanski teniser Janik Siner, uprkos tome što je već neko vreme van terena zbog povrede kolena, i dalje je prvi reket sveta. Nalazi se na čelu najnovije ATP liste sa 11.000 bodova, dok ga sa 10.280 prati Nemac Aleksander Zverev, koji je juče poražen od Novaka Đokovića sa 2:1 (4.6, 6:4, 6:4) u četvrtfinalu turnira u Pekingu.

Srbin će danas igrati za plasman u svoje novo finale u kineskoj prestonici, a u međuvremenu je zadržao 11. poziciju sa 3.180 bodova. Što se ostalih naših igrača tiče,  Miomir Kecmanović je na 61. mestu, a to je za četiri lošiji plasman nego prošle nedelje. Za jednu poziciju pao je Hamad Međedović i trenutno je 78. na svetu, a potom slede Dušan Lajović na 148. i Laslo Đere na 179. mestu.

U top 10 bilo je manjih promena u odnosu na prethodnu nedelju. Treći je i dalje Španac Karlos Alkaraz, a potom slede Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Italijan Flavio Kobol, Amerikanac Frensis Tijafo...

ATP LISTA

1. Janik Siner (Italija) 11.000
2. Aleksander Zverev (Nemačka) 9.720
3. Karlos Alkaraz (Španija) 5.560
4. Ben Šelton (SAD) 4.680
5. Danil Medvedev (Rusija) 4.010
6. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890
7. Flavio Koboli (Italija) 3.680
8. Frensis Tijafo (SAD) 3.380
9. Aleks de Minor (Australija) 3.300
10. Artur Fis (Francuska) 3.275
---------------------------------------
11. Novak Đoković 3.180
61. Miomir Kecmanović 925
78. Hamad Međedović 764
148. Dušan Lajović 380
179. Laslo Đere 322

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