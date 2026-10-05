Izašla je nova ATP lista, Đoković zadržao istu poziciju
Nije bilo većih promena u top 10.
Italijanski teniser Janik Siner, uprkos tome što je već neko vreme van terena zbog povrede kolena, i dalje je prvi reket sveta. Nalazi se na čelu najnovije ATP liste sa 11.000 bodova, dok ga sa 10.280 prati Nemac Aleksander Zverev, koji je juče poražen od Novaka Đokovića sa 2:1 (4.6, 6:4, 6:4) u četvrtfinalu turnira u Pekingu.
Srbin će danas igrati za plasman u svoje novo finale u kineskoj prestonici, a u međuvremenu je zadržao 11. poziciju sa 3.180 bodova. Što se ostalih naših igrača tiče, Miomir Kecmanović je na 61. mestu, a to je za četiri lošiji plasman nego prošle nedelje. Za jednu poziciju pao je Hamad Međedović i trenutno je 78. na svetu, a potom slede Dušan Lajović na 148. i Laslo Đere na 179. mestu.
U top 10 bilo je manjih promena u odnosu na prethodnu nedelju. Treći je i dalje Španac Karlos Alkaraz, a potom slede Amerikanac Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Italijan Flavio Kobol, Amerikanac Frensis Tijafo...
ATP LISTA
1. Janik Siner (Italija) 11.000
2. Aleksander Zverev (Nemačka) 9.720
3. Karlos Alkaraz (Španija) 5.560
4. Ben Šelton (SAD) 4.680
5. Danil Medvedev (Rusija) 4.010
6. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890
7. Flavio Koboli (Italija) 3.680
8. Frensis Tijafo (SAD) 3.380
9. Aleks de Minor (Australija) 3.300
10. Artur Fis (Francuska) 3.275
---------------------------------------
11. Novak Đoković 3.180
61. Miomir Kecmanović 925
78. Hamad Međedović 764
148. Dušan Lajović 380
179. Laslo Đere 322
Preporučujemo
Da li je ovo slučajnost? Evo šta su uradili Novaku Đokoviću pre početka turnira u Kini!
05. 10. 2026. u 08:37 >> 08:41
Novak Đoković u polufinalu Pekinga
04. 10. 2026. u 15:48
Siner gleda i ne veruje! Zverev preuzima prvo mesto na ATP listi?!
03. 10. 2026. u 15:45
Senzacija u Pekingu! Nakon Feliksa ispao još jedan veliki favorit
01. 10. 2026. u 09:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića
Selektor Hrvatske, Slaven Bilić, nakon poraza od Engleske od 0:7 suočava se sa nizom kritika.
04. 10. 2026. u 19:30
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)