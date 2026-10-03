Politika

NAROD SKANDIRA VUČIĆU: Održan veliki skup "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Areni (VIDEO)

В.Н.

03. 10. 2026. u 17:43

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VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas, 3. oktobra u Beogradskoj areni

НАРОД СКАНДИРА ВУЧИЋУ: Одржан велики скуп Александар Вучић - Уједињена Србија у Арени (ВИДЕО)

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Specijalna poruka Vučića narodu u Areni

- Ulazim u Arenu . Poneo sam belu trenerku i beli duks ujedinjena Srbija. Moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima za koje ću biti u odelu. Imam ogromnu tremu. Beskrajno zahvalan ljudima koji su me pustili da predvodim pokret slobodara i slobodnih ljudi. Ljudi koji neće da dozvole okupaciju zemlje i okupaciju duše. Borićemo se. Hvala sviam koji su došli. Hvala svima koji nas pratite. Idemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikad - rekao je Vučić u video poruci. 

Foto: Новости

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Građani skandiraju Vučiću u Areni.

Foto: Новости

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