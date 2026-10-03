BLOKADERSKI SKANDAL U KALUĐERICI: Došli čoveku na vrata, udarili ga glavom, a kasnije došlo i do samopovređivanja blokaderskog anketara

U KALUĐERICI, predstavnici "studentske" liste su došli čoveku na vrata, izazvali incident tako što su ga udarili u glavu, a kasnije došlo i do samopovređivanja blokaderskog anketara.

Foto: Ustupljene fotografije

Ono što je najzanimljivije je to što niko od pomenutih ljudi, ni studentski anketari ni napadnut građanin kod kojeg su došli, nisu simpatizeri Srpske napredne stranke, a upravo SNS poziva i jedne i druge da ostaju suzdržani od bilo kakvog nasilja.

Kada su blokaderski anketari O.O. i T.J. došli na vrata V.Č., naučnik koji radi na fakultetu više decenija, i počeli da navaljuju njihovim materijalnom.

Foto: Ustupljene fotografije

Nakon toga došlo je do koškanja, u kojem je građanin koji im je otvorio vrata dobio udarac u glavu.

Građanin je ušao u stan, uzeo srp u samoodbrani i krenuo ka vratima.

Na vratima dolazi do guranja i tom prilikom je jedan od anketara blokadera povredio prst posekavši se na srp.

Foto: Ustupljene fotografije

Ubrzo su došli pripadnici policije i ekipa hitne pomoći.

Predsednik opštine Grocka Aleksandar Rajković pozvao je na mir sve strane koji učestvuju u izbornoj kampanji i izrazio zadovoljstvo što u incidentu nije učestvovao neko ko podržava SNS.

- Bez obzira na to da li je neko simpatizer SNS-a ili ne, za njega su svi građani jednaki. Naša je dužnost da zaštitimo svakog čoveka od nasilja, bez izuzetaka. Ljudskost i bezbednost nemaju stranačku knjižicu - rekao je Rajković.