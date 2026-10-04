JASNO JE KOME SMETA ISTINA O JASENOVCU! Blokaderski korifeji Bjelogrlić i Marković naručili tekst u Jutarnjem listu u kojem pljuju Zafranovića

STUDENTSKO-blokaderskom lobiju je krivo im što Jasenovac i Srebrenica nisu izjednačeni, pa su naručili tekst u hrvatskom Jutarnjem listu, u kojem blokaderski simpatizer Ante Tomić, "pljuje" po filmu Lordana Zafranovića "Zlatni rez '42" u kojem se autor bavi stradanjem srpskog, jevrejskog i romskog naroda u ustaškom logoru Jasenovac.

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Iako verovatno još uvek nije ni pogledao film, Tomić ga kritikuje jedino iz razloga što su Srbija i Republika Srpska pomogle u realizaciji istog.

- Mnogo ozbiljnije bilo je Zafranovićevo budalasto šepurenje o trošku Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Njegovo beskonačno šalabazanje po Srbiji dok je nevjerojatne tri i po godine snimao jedan film, ne razmišljajući previše o diktaturi koja ga je naručila. Ne videći da služi pokvarenim nacionalistima koji nisu gori od ustaša. Ne opterećujući se ni pitanjem kako to da on Hrvat snima u Srbiji, a njegovim je kolegama, uglednim srpskim filmskim redateljima poput Gorana Markovića, Dragana Bjelogrlića, Srđana Dragojevića i Srdana Golubovića, onemogućeno da rade svoj posao.



Čak i ako ispadne dobar, "Zlatni rez ‘42" neće imati nikakvog smisla. Žao mi je da to moram kazati Beaderu, Lučevu i Bitorajcu, koji su odvažno izašli daleko iz zone komfora i u svojim srcima i umovima nastojali shvatiti postupke nekih strašnih ljudi, ali njihov dobronamjerni i hrabri trud naposljetku će poslužiti samo da bi se Srbi samosažalijevali i tvrdili kako su oni uvijek bili nevine žrtve, da bi se zgražali isključivo tuđim zločinima, a vlastite poput onoga u Srebrenici potiskivali, umanjivali, bezobzirno ignorirali i upadljivo izbjegavali nazvati genocidom - napisao je Tomić po direktivi Studentsko-blokaderskog lobija na čelu sa Draganom Bjelogrlićem i Goranom Markovićem.