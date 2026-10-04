Politika

JASNO JE KOME SMETA ISTINA O JASENOVCU! Blokaderski korifeji Bjelogrlić i Marković naručili tekst u Jutarnjem listu u kojem pljuju Zafranovića

В.Н.

04. 10. 2026. u 11:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

STUDENTSKO-blokaderskom lobiju je krivo im što Jasenovac i Srebrenica nisu izjednačeni, pa su naručili tekst u hrvatskom Jutarnjem listu, u kojem blokaderski simpatizer Ante Tomić, "pljuje" po filmu Lordana Zafranovića "Zlatni rez '42" u kojem se autor bavi stradanjem srpskog, jevrejskog i romskog naroda u ustaškom logoru Jasenovac.

ЈАСНО ЈЕ КОМЕ СМЕТА ИСТИНА О ЈАСЕНОВЦУ! Блокадерски корифеји Бјелогрлић и Марковић наручили текст у Јутарњем листу у којем пљују Зафрановића

Foto: Printskrin/Jutarnji list

Iako verovatno još uvek nije ni pogledao film, Tomić ga kritikuje jedino iz razloga što su Srbija i Republika Srpska pomogle u realizaciji istog.

- Mnogo ozbiljnije bilo je Zafranovićevo budalasto šepurenje o trošku Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Njegovo beskonačno šalabazanje po Srbiji dok je nevjerojatne tri i po godine snimao jedan film, ne razmišljajući previše o diktaturi koja ga je naručila. Ne videći da služi pokvarenim nacionalistima koji nisu gori od ustaša. Ne opterećujući se ni pitanjem kako to da on Hrvat snima u Srbiji, a njegovim je kolegama, uglednim srpskim filmskim redateljima poput Gorana Markovića, Dragana Bjelogrlića, Srđana Dragojevića i Srdana Golubovića, onemogućeno da rade svoj posao.

Čak i ako ispadne dobar, "Zlatni rez ‘42" neće imati nikakvog smisla. Žao mi je da to moram kazati Beaderu, Lučevu i Bitorajcu, koji su odvažno izašli daleko iz zone komfora i u svojim srcima i umovima nastojali shvatiti postupke nekih strašnih ljudi, ali njihov dobronamjerni i hrabri trud naposljetku će poslužiti samo da bi se Srbi samosažalijevali i tvrdili kako su oni uvijek bili nevine žrtve, da bi se zgražali isključivo tuđim zločinima, a vlastite poput onoga u Srebrenici potiskivali, umanjivali, bezobzirno ignorirali i upadljivo izbjegavali nazvati genocidom - napisao je Tomić po direktivi Studentsko-blokaderskog lobija na čelu sa Draganom Bjelogrlićem i Goranom Markovićem.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!