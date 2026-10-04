Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Holandija - Srbija

Fudbalska reprezentacija Srbije gostovaće Holandiji u nedelju 4. oktobra.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Utakmica na Filip stadionu u Ajndhovenu na programu je od 20.45. Srbija će protiv pulena Ćavija Ernandeza pokušati da osvoji prve bodove u Ligi nacija.

Izabranici Veljka Paunovića trenutno su bez bodova, sa tri poraza i gol razlikom -4, dok je Grčka prva sa sedam bodova, Holandija drugoplasirana sa pet, a bod manje na trećoj poziciji ima Nemačka.

Podsetimo, prvi meč ovih selekcija, odigran u Beogradu dobila je Holandija rezultatom 1:2.

Direktan prenos utakmice omogućen je putem RTS 2 i TV Arena sport Premium 1 kanala u nedelju od 20:45.

- S obzirom na format Lige nacija, mi gledamo da ova utakmica bude nova prilika, prilika da se promeni dosadašnji utisak, naravno i rezultatski. Došli smo osveženi, biće ovo prilika i za nove momke, da im to bude dodatni motiv. Čast igranja za reprezentaciju prevazilazi sve ostalo. Bez obzira na takmičenje, plasman, svaki meč u dresu Srbije je kao finale, tako mora da se posmatra. Posle svega ovog mnogo mi je jasnije šta mogu da očekujem i šta možemo da vidimo u budućnosti - rekao je Paunović