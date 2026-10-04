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UZ "ANĐELIJU" STIGLA NAJLEPŠA VEST: Poseban trenutak na koncertu Milančeta Radosavljevića u Novom Sadu (FOTO)

Dušan Cakić

04. 10. 2026. u 13:10

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KONCERT Milančeta Radosavljevića u prepunom "Spensu" u Novom Sadu za jednu porodicu dobio je posebno značenje.

УЗ АНЂЕЛИЈУ СТИГЛА НАЈЛЕПША ВЕСТ: Посебан тренутак на концерту Миланчета Радосављевића у Новом Саду (ФОТО)

Foto: Novosti

Dok je legendarni pevač izvodio „Anđeliju“, iz publike je stigla jedna od najlepših vesti, uz fotografiju testa za trudnoću najbližima je saopšteno da stiže beba.

Tako je pesma koja godinama nosi snažne emocije postala deo jedne nove porodične uspomene. A možda će devojčica, ukoliko bude žensko dete, poneti i ime Anđelija, po čuvenoj Milančevoj pesmi.

Foto: A. Milinković

Milanče nastavlja turneju „Od Valjeva do Loznice“, a naredni koncert održaće 15. oktobra u hali „Čair“ u Nišu, uz orkestar „Majstore za dušu“ Aleksandra Ace Sofronijevića.

 

BONUS VIDEO:

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