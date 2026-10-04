DECENIJAMA ČEKALA ISPOD BEOGRADSKOG GRADILIŠTA: Bomba od 250 kilograma konačno uništena

ZAOSTALA bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uništena je danas u akciji pripadnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Foto: D. Milovanović

Bomba je uništena na licu mesta, a prethodno su evakuisani stanari koji žive u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio-bomba uništava, dok su stanari koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije obavešteni o akciji.

Akciju su iz Operativnog centra SVS pratili i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić i načelnik SVS Luka Čaušić.

Dačić je dao odobrenje da počne akcija uništavanja, u kojoj je učestvovalo 355 osoba, od kojih je 210 pripadnika MUP i to 57 pripadnika Sektora za vanredne situacije, 150 pripadnika Direkcije policije i 3 pripadnika Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije.

Sekretarijat za javni prevoz najavio je promene u saobraćaju do 16 časova. Bomba koja je uništena zaostala je iz Drugog svetskog rata, teška je oko 250 kilograma i ima 130 kilograma eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, a radi se o nemačkoj avio-bombi opšte namene, model SC 250, koja je najverovatnije pala na Beograd tokom bombardovanja grada 1941.godine, i pronađena je na oko tri i po metra dubine.

Foto: D. Milovanović

Nakon akcije, Dačić je za medije rekao da je bomba uništena u kontrolisanoj eksploziji, i da je prestala opasnost za građane, koji mogu da se vrate u domove.

- Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali i da pohvalim, pre svega to mogu da uradim kao ministar unutrašnjih poslova, da pohvalim sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i policije. Takođe da se zahvalim drugim službama, službama iz grada, iz opštine, Crvenom krstu, Hitnoj pomoći, ljudima koji su dežurali u Srbijagasu, Elektrodistribuciji, JKP Vodovodu, svima koji su pomogli da ovo prođe na najbezbedniji mogući način, ali i da se zahvalim građanima koji su pokazali visok nivo odgovornosti, jer su odgovorili na naše zahteve da se evakuišu - istakao je Dačić.

On je apelovao na izvođače građevinskih radova u Beogradu da budu pažljivi prilikom iskopavanja, jer je bomba koja je danas uništena mogla da eksplodira da je tokom iskopavanja neko udario u njen električni upaljač.

Dačić je zahvalio pripadnicima SVS i drugih službi na uspešno obavljenoj akciji, i istakao da je taj sektor za 17 godina postojanja deaktivirao ili uništio 38.000 neeksplodiranih sredstava.

Foto: D. Milovanović

Naveo je da je potrebno dalje unapređivati regulativu u toj oblasti, pre svega kako bi se zaštitili oni koji na licu mesta rizikuju svoje živote.

Rekao je i da je SVS u ovoj godini ukupno imao 32.000 intervencija, u kojima su 922 osobe spasene, kao i da će se raditi na daljem usavršavanju i modernizaciji tog sektora, kako u tehničkom smislu, tako i u pogledu obuka ali i zapošljavanja.

- Mislim da je u interesu Srbije da ima na ulicama, među ljudima, što veći broj policajaca i vatrogasaca-spasilaca. To treba da se sagleda u narednom periodu, da se što više smanji broj administrativnih radnika, a da to mogu ljudi da osete i da vide taj rad u zajednici, znači da imaju konkretnu korist - rekao je Dačić.

Načelnik SVS Luka Čaušić precizirao je da je operaciju uništenja bombe činilo složenom to što armirani električni upaljač bombe može da se aktivira vibracijom.

- Ja nisam bio miran ni kada sam gledao da se zatrpava sa tolikom količinom peska ova bomba, za koju nikad ne znate da li će da prouzrokuje detonaciju - rekao je Čaušić.

On je zahvalio građanima na saradnji tokom akcije, kao i svim pripadnicima službi koje su učestvovali u uništenju bombe.

(Tanjug)

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