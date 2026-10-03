VEČERAS NA SVOM SKUPU U NOVOM PAZARU STUDENTSKA LISTA PONOVILA: Srebrenica je genocid, Mladić je ratni zločinac!

DOK Vučić na velikom mitingu u Areni govori kako treba da branimo Srbiju, blokaderi na svom skupu šire potpuno drugačiju poruku.

Foto: Printscreen

Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Beogradskoj Areni istakao da moramo da branimo Srbiju, da ne damo Kosovo i Metohiju, da moramo da pomažemo i čuvamo Republiku Srpsku.

Blokaderska politika je jasna: mi smo genocidni narod, a Republika Srpska je genocidna tvorevina.

Neko je imao hrabrosti da na studentskom skupu u Novom Pazaru kaže ono što Srbija od studenata treba da čuje: Srebrenici je genocid i Ratko Mladić je ratni zločinac. https://t.co/kFmYR3Pc4D — Biljana (@biljanicaaa) October 3, 2026

A upravo tu politiku je u Novom Pazaru podržao i Miloš Parandilović koji je nedavno na KTV-u pričao negativno o generalu Ratku Mladiću.

Foto: Printscreen