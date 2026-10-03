Politika

VEČERAS NA SVOM SKUPU U NOVOM PAZARU STUDENTSKA LISTA PONOVILA: Srebrenica je genocid, Mladić je ratni zločinac!

В.Н.

03. 10. 2026. u 20:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOK Vučić na velikom mitingu u Areni govori kako treba da branimo Srbiju, blokaderi na svom skupu šire potpuno drugačiju poruku.

ВЕЧЕРАС НА СВОМ СКУПУ У НОВОМ ПАЗАРУ СТУДЕНТСКА ЛИСТА ПОНОВИЛА: Сребреница је геноцид, Младић је ратни злочинац!

Foto: Printscreen

Aleksandar Vučić je na velikom skupu u Beogradskoj Areni istakao da moramo da branimo Srbiju, da ne damo Kosovo i Metohiju, da moramo da pomažemo i čuvamo Republiku Srpsku.

Blokaderska politika je jasna: mi smo genocidni narod, a Republika Srpska je genocidna tvorevina. 

A upravo tu politiku je u Novom Pazaru podržao i Miloš Parandilović koji je nedavno na KTV-u pričao negativno o generalu Ratku Mladiću. 

Foto: Printscreen

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Janik Siner saopštio loše vesti!

Janik Siner saopštio loše vesti!