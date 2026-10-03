Politika

"SRAM VAS BILO" Brnabić o napadima blokadera na Snežanu Savić: Ovo je vaša "lepša" i "bolja" Srbija? Ovo je vaša "demokratija"?

В.Н.

03. 10. 2026. u 22:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ČLANICA Predsedništva SNS, Ana Brnabić prokomentarisala je napade na Snežanu Savić samo zato što je bila na skupu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Areni.

СРАМ ВАС БИЛО Брнабић о нападима блокадера на Снежану Савић: Ово је ваша лепша и боља Србија? Ово је ваша демократија?

N1 printskrin

- Sram vas bilo. Ovo je vaša "lepša" i "bolja" Srbija?!? Ovo je vaša "demokratija"?!? Ko se usudi da ima sopstveno mišljenje, a da se slučajno razlikuje od vašeg - odmah uvrede i napadi. Samo ljudi neka vide ovo i razmisle: Dok su blokaderi sa Studentske liste prisvojili jednu prelepu pesmu Snežane Savić, da li smo mi napadali i vređali bilo koga? Ne. Kada Snežana Savić, neverovatna dama, i zvezda, samo kaže da glasa za Aleksandra Vučića i da čak ni ne zamera Studentskoj listi što su, u smislu intelektualne svojine, ukrali njenu pesmu - odmah uvrede na njen račun. Zato, 25. oktobra da odbranimo slobodnu Srbiju, svi glasamo za listu br. 1 - ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA! Da bi ljudi u Srbiji imali pravo na svoje mišljenje! - rekla je Brnabić u objavi. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tramp naredio: Ovo u Beloj kući niko ne sme da sruši

Tramp naredio: "Ovo u Beloj kući niko ne sme da sruši"