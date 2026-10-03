"SRAM VAS BILO" Brnabić o napadima blokadera na Snežanu Savić: Ovo je vaša "lepša" i "bolja" Srbija? Ovo je vaša "demokratija"?
ČLANICA Predsedništva SNS, Ana Brnabić prokomentarisala je napade na Snežanu Savić samo zato što je bila na skupu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Areni.
- Sram vas bilo. Ovo je vaša "lepša" i "bolja" Srbija?!? Ovo je vaša "demokratija"?!? Ko se usudi da ima sopstveno mišljenje, a da se slučajno razlikuje od vašeg - odmah uvrede i napadi. Samo ljudi neka vide ovo i razmisle: Dok su blokaderi sa Studentske liste prisvojili jednu prelepu pesmu Snežane Savić, da li smo mi napadali i vređali bilo koga? Ne. Kada Snežana Savić, neverovatna dama, i zvezda, samo kaže da glasa za Aleksandra Vučića i da čak ni ne zamera Studentskoj listi što su, u smislu intelektualne svojine, ukrali njenu pesmu - odmah uvrede na njen račun. Zato, 25. oktobra da odbranimo slobodnu Srbiju, svi glasamo za listu br. 1 - ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA! Da bi ljudi u Srbiji imali pravo na svoje mišljenje! - rekla je Brnabić u objavi.
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