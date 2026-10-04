Politika

"STUDENTSKA" LISTA UZELA SLOGAN MILA ĐUKANOVIĆA: "Mi znamo kako" da uništimo Srbiju

В.Н.

04. 10. 2026. u 11:55

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"MI znamo kako", čini vam se poznato?! Taj slogan sada koristi tzv. studentska lista, ali nisu ga oni izmislili, već su ga, kao i celu svoju politiku, preuzeli od Mila Đukanovića!

СТУДЕНТСКА ЛИСТА УЗЕЛА СЛОГАН МИЛА ЂУКАНОВИЋА: Ми знамо како да уништимо Србију

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Milo Đukanović je slogan "Mi znamo kako" koristio na prvim višestranačkim izborima u Crnoj Gori početkom devedesetih godina prošlog veka. Gle čuda, sada ga koriste blokaderi! Baš kao što oberučke prihvataju i svaku finansijsku podršku iz Crne Gore.

Podsetimo, veza tzv. studentske liste i Mila Đukanovića je nesporna. Forenzičko veštačenje telefona Vesne Medenice, bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore, otkrilo je poruke u kojima ona Iliju Srdanovića naziva "čovekom od poverenja Mila Đukanovića". Ova očigledna bliskost Đukanovića i Srdanovića mnoge je navela na zaključak da je postavljanje Srdanovića za nosioca tzv. studentske liste pokušaj brutalnog mešanja u izborni proces u Srbiji. I to od strane ni manje ni više nego bivšeg premijera i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji i dalje, prema mnogobrojnim izvorima, iz senke vlada Crnom Gorom.

Milo je izjavio da Srdanovića nije upoznao (?!), ali ga brani, kaže da "Srdanović hajku podnosi dostojanstveno" i da "nije lako biti Crnogorac u Srbiji". Ne poznaje ga, ali se tim povodom oglasio baš usred izborne kampanje u Srbiji. To nikako ne može da bude slučajno, jer kad je Milo Đukanović u pitanju, tu slučajnosti nema. Kao što nije slučajnost ni isti slogan.

O tome koliko se poznaju Đukanović i Srdanović čitajte u našem odvojenom tekstu.

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