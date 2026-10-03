Politika

"OVO JE SLIKA PRAVE SRBIJE" Mali: Pokazujemo da biramo mir, stabilnost i ekonomski napredak

В.Н.

03. 10. 2026. u 19:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DANAS u Areni pokazujemo ujedinjenu i pravu Srbiju bez nasilja, rušenja, reči mržnje i napada, poručio je potpredsednik SNS-a Siniša Mali.

ОВО ЈЕ СЛИКА ПРАВЕ СРБИЈЕ Мали: Показујемо да бирамо мир, стабилност и економски напредак

Foto: Printscreen

- Ovo je slika prave Srbije! Ovo su ljudi koji vole svoju zemlju, kojima je Srbija u srcu i koji se bore za nju. Ovo je Srbija rasta, razvoja i napretka. Srbija zajedništva i jedinstva. Danas u Areni pokazujemo ujedinjenu, pravu Srbiju. Srbiju bez nasilja, rušenja, reči mržnje i napada. Pokazujemo da biramo mir, stabilnost i ekonomski napredak. Da biramo veće plate i penzije, nova radna mesta, nove fabrike, puteve, bolnice, škole… Da biramo bolju budućnost za našu decu. Da želimo generacijama koje dolaze ostavimo bolju, lepšu, uspešniju Srbiju. I zato je jako važno da 25. oktobra, svi izađemo na birališta i damo glas i poverenje listi pod brojem jedan, listi Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. To je garant jedinstva našeg naroda. To je jedini garant daljeg ubrzanog rasta i razvoja ekonomije Srbije. To je garant napretka naše države. Do pobede! Živela Srbija! - navodi se u objavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Cena dizela alarmirala svetske lidere: Stiže hitna mera, G7 dogovorio zajedničku akciju

Cena dizela alarmirala svetske lidere: Stiže hitna mera, G7 dogovorio zajedničku akciju