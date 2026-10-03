"OVO JE SLIKA PRAVE SRBIJE" Mali: Pokazujemo da biramo mir, stabilnost i ekonomski napredak
DANAS u Areni pokazujemo ujedinjenu i pravu Srbiju bez nasilja, rušenja, reči mržnje i napada, poručio je potpredsednik SNS-a Siniša Mali.
- Ovo je slika prave Srbije! Ovo su ljudi koji vole svoju zemlju, kojima je Srbija u srcu i koji se bore za nju. Ovo je Srbija rasta, razvoja i napretka. Srbija zajedništva i jedinstva. Danas u Areni pokazujemo ujedinjenu, pravu Srbiju. Srbiju bez nasilja, rušenja, reči mržnje i napada. Pokazujemo da biramo mir, stabilnost i ekonomski napredak. Da biramo veće plate i penzije, nova radna mesta, nove fabrike, puteve, bolnice, škole… Da biramo bolju budućnost za našu decu. Da želimo generacijama koje dolaze ostavimo bolju, lepšu, uspešniju Srbiju. I zato je jako važno da 25. oktobra, svi izađemo na birališta i damo glas i poverenje listi pod brojem jedan, listi Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. To je garant jedinstva našeg naroda. To je jedini garant daljeg ubrzanog rasta i razvoja ekonomije Srbije. To je garant napretka naše države. Do pobede! Živela Srbija! - navodi se u objavi.
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