Crno-beli dan: Partizan slavio 81. rođendan

JUGOSLOVENSKO sportsko društvo Partizan ove nedelje slavi 81 godinu od osnivanja.

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Fudbalski klub, koji je bio pokretač JSD, osnovan je 4. oktobra 1945. godine kao Fiskulturno društvo Centralnog doma Jugoslovenske armije.

Tokom osnivanja JSD Partizan 1945. godine formirano je nekoliko prvih klubova. To su: fudbalski, košarkaški, atletski, biciklistički i Teniski klub Partizan.

Partizan se tokom 1950. godine reorganizuje i postaje sportsko društvo, a njegove sekcije prerastaju u klubove i okupljaju, pored pripadnika JNA, i ostale građane svih uzrasta, osnivajući omladinske, a u nekim klubovima i ženske ekipe.​ Prvog februara izabrano je novo rukovodstvo JSD Partizan.

JSD Partizan je jedno od najtrofejnijih sportskih društava na planeti. Klubovi JSD Partizan osvojili su ukupno više od 850 trofeja u istoriji, uključujući brojne titule državnih prvaka, kupova i čak 19 evropskih trofeja.

- Punih osam decenija, u crno-beloj porodici, koja danas broji preko 10.000 sportista, traje svojevrsna sportska utakmica bez ograničenog broja učesnika, bez određenog trajanja, sa bezbroj rivala i samo jednom zajedničkom težnjom - biti bolji. Kroz klubove, hiljade sportista i nebrojene uspehe, Partizan je ispisao najlepše stranice sportske istorije naše zemlje. Od olimpijskih medalja, svetskih i evropskih titula, do neprocenjive radosti koju je doneo navijačima - Partizan je postao simbol sportskog ponosa i identiteta - navodi se na zvaničnom sajtu JSD Partizan.

Vaterpolo klub je sedam puta bio prvak Evrope, košarkaški klub je bio šampion "starog kontinenta" jednom, a ima i međunarodni trofej u nekadašnjem Kupu Radivoja Koraća.

Fudbalski klub Partizan je osvojio međunarodni Mitropa kup 1978. godine, a 1966. je igrao finale Kupa šampiona. FK Partizan je osvojio 27 šampionskih titula, poslednju 2017, a trijumfovao je u Kup takmičenjima 16 puta, poslednji put 2019.

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