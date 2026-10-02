ŠEŠELJ O BORBI RADIKALA: To je ono što je za nas neprihvatljivo

MORA se stati na kraj mitinzima po školskim dvorištima, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

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- Ko je mogao da zamisli da je tako nešto moguće da se dešava? Prvo, da će roditelj preko sopstvenog deteta da se obračunava, odnosno da učestvuje u političkim obračunima, a onda da će neki roditelji da blokiraju druge roditelje i drugu decu koja hoće da idu u školu. Pričamo o osnovnim i srednjim školama, pričamo o maloletnoj deci. To je stvarno nešto što je skandalozno. To su neke neverovatne stvari. Onda ti mitinzi u školskim dvorištima, to je nešto što je stvarno, mislim, nedozvoljivo. Tome mora da se stane na kraj. To nije smelo da se dozvoli. Nasilje na ulicama je moralo da se spreči. To je nešto gde zaista aparat sile mora da reaguje, zato postoji. Zato postoji da svaki čovek mora da se oseća bezbedno na ulici, a ne da strepi da li će mu doći rulja ispred kuće ili da li će neko da organizuje neku hajku i ostale stvari. Dakle, to su neke stvari koje su nedozvoljive. I mislim zaista da je tu promena politike neophodna i da će svakako uslediti i nakon ovih izbora, da će se ipak iz svega ovoga izvući pouke i da će se drugačije postupati u tim situacijama ukoliko do njih opet dođe - kazao je Šešelj za Republiku.

- Mi se borimo protiv svih onih, i spolja i unutra, koji napadaju ustavni poredak; onih koji hoće da kreiraju atmosferu 5. oktobra 2000. godine i onih koji hoće da na vlast u Srbiji postave političku garnituru koja bi svoje nadređene imala negde u inostranstvu, u nekom stranom centru moći — to je ono što je za nas neprihvatljivo - rekao je Šešelj za Kurir TV.