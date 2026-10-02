ŠEŠELJ O BORBI RADIKALA: To je ono što je za nas neprihvatljivo
MORA se stati na kraj mitinzima po školskim dvorištima, smatra zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Ko je mogao da zamisli da je tako nešto moguće da se dešava? Prvo, da će roditelj preko sopstvenog deteta da se obračunava, odnosno da učestvuje u političkim obračunima, a onda da će neki roditelji da blokiraju druge roditelje i drugu decu koja hoće da idu u školu. Pričamo o osnovnim i srednjim školama, pričamo o maloletnoj deci. To je stvarno nešto što je skandalozno. To su neke neverovatne stvari. Onda ti mitinzi u školskim dvorištima, to je nešto što je stvarno, mislim, nedozvoljivo. Tome mora da se stane na kraj. To nije smelo da se dozvoli. Nasilje na ulicama je moralo da se spreči. To je nešto gde zaista aparat sile mora da reaguje, zato postoji. Zato postoji da svaki čovek mora da se oseća bezbedno na ulici, a ne da strepi da li će mu doći rulja ispred kuće ili da li će neko da organizuje neku hajku i ostale stvari. Dakle, to su neke stvari koje su nedozvoljive. I mislim zaista da je tu promena politike neophodna i da će svakako uslediti i nakon ovih izbora, da će se ipak iz svega ovoga izvući pouke i da će se drugačije postupati u tim situacijama ukoliko do njih opet dođe - kazao je Šešelj za Republiku.
- Mi se borimo protiv svih onih, i spolja i unutra, koji napadaju ustavni poredak; onih koji hoće da kreiraju atmosferu 5. oktobra 2000. godine i onih koji hoće da na vlast u Srbiji postave političku garnituru koja bi svoje nadređene imala negde u inostranstvu, u nekom stranom centru moći — to je ono što je za nas neprihvatljivo - rekao je Šešelj za Kurir TV.
Preporučujemo
VUČIĆ NASTAVLjA BITKU ZA SRBIJU: Veliki skup u Vranju
02. 10. 2026. u 12:19 >> 18:10
MALO MRŽNjA, MALO ALKOHOL, MALO DROGA... Vjerica Radeta objasnila kako nastaje blokader
02. 10. 2026. u 16:30
"BLOKADERI BI UKINULI DEMOKRATIJU" Vučić: Meni da nameću hrvatski jezik kao jedini mogući, neće moći
02. 10. 2026. u 16:09 >> 16:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)